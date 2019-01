Die SPAR Gruppe Schweiz mit Sitz in Gossau (SG) erwarb im 1989 die SPAR Lizenz für die gesamte Schweiz von SPAR International. Seit April 2016 ist die SPAR Gruppe Schweiz ein Tochterunternehmen der südafrikanischen SPAR Group Ltd. Zur Gruppe Schweiz gehören 182 Nachbarschaftsmärkte und express Convenience Märkte sowie elf TopCC Cash & Carry Abholmärkte. Ein Viertel der Nachbarschaftsmärkte sind eigene Filialen, die anderen werden im Franchising-System geführt. Die Gruppe beschäftigt 2000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen) – davon 279 Lernende. Die SPAR Group Ltd erwirtschaftete 2017 einen Gesamtumsatz von 6,5 Mrd. Euro. In 48 Ländern arbeitet SPAR im Lizenzverfahren. «SPAR» wurde 1932 in Holland gegründet und bedeutet auf Holländisch «Tanne». (mgt/uby)