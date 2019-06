Die privat geführte YouKita in Luterbach wurde vom Kanton geschlossen. Sie startete vor zwei Jahren. Organisatorische Mängel haben den Kanton zu diesem Zwangsschritt bewogen. Gründerin Tanja Moos wollte eine Kette von Kindertagesstätten in der ganzen Schweiz aufziehen, wie sie damals grossmundig ankündigte. Inzwischen ist auch ihre erste Kindertagesstätte Füchsli und Strolchli in Langenthal geschlossen. Dies weiss eine ehemalige Mitarbeiterin, die die Kindertagesstätte in Langenthal eine Zeit lang leitete. Sie sei von Kolleginnen, ehemaligen Mitarbeitenden in der Kita, ermuntert worden zu informieren, will aber nicht namentlich erwähnt werden. Ihre Aussagen zeigen, dass das Wirken der Gründerin viel Unheil über die Mitarbeitenden gebracht hat.

«Die Unregelmässigkeiten haben früh angefangen. Beispielsweise beim Thema Hygiene. Sie rauchte vor der Tür zur Kita, ihre Getränkedosen standen überall herum.» Die ehemalige Mitarbeiterin und ihre Kollegin gaben sich alle Mühe, die Räumlichkeiten am Freitag sauber geputzt zu hinterlassen. «Am Montag trafen wir manchmal eine ‹Bombe› an. Unterlagen, Kleider lagen verstreut herum. Sie liess ihre kleine Tochter in den Räumen spielen. Wenn dann am Montag die Eltern ihre Kinder brachten, war das peinlich.» Den ersten Lohn habe sie mit Verspätung bekommen. «Sie hatte immer irgendwelche, oft plausible Ausreden.» Später habe sie gar keinen Lohn mehr erhalten. Rechnungen seien nicht bezahlt worden. Mahnungen und Rechnungen häuften sich stapelweise. Gründerin Tanja Moos erhielt mehrmals Gelegenheit, zu den Umständen der Schliessung Stellung zu nehmen. Sie konnte bisher weder telefonisch noch per Mail erreicht werden.