Flurnamen-Serie Die wechselvolle Geschichte des Steinackers in Lohn-Ammansegg Der Flurname aus Lohn-Ammannsegg fand mehrmals Erwähnung in den Geschichtsbüchern der Gemeinde. Auf dem ehemals steinigen Boden wurden seit den 1950er Jahren viele Einfamilienhäuser gebaut.

Ansichtskarte aus dem Jahr 1967 mit dem ersten Steinackerquartier im Vordergrund. Oberhalb des Quartiers ist der Boden- und im Hintergrund der Bergacker unverbaut sichtbar. Nur die Reformierte Lukaskirche und der Friedhof sind schon erstellt. Zvg/Ansichtskartensammlung Stefan Luterbacher

Der Steinacker zwischen den alten Dorfteilen Lohn und Ammannsegg wurde erstmals 1539 erwähnt. Der Boden in diesem Gebiet war sehr steinig, mit Gehölz («Studen») und Eichen bestückt und eignete sich schlecht zum Ackerbau, weshalb das Gebiet Steinacker genannt wurde. Spätere Namensnennungen finden sich in den Jahren 1577 und 1585.

Die Aufnahme aus dem Jahr 1967 konnte nicht mit dem gleichen Blickwinkel wiederholt werden. Aber auf der aktuellen Aufnahme ist oben rechts die Lukaskirche zu finden. Davor die für Lohn-Ammannsegg typische Bebauung mit Einfamilienhäusern. Corinne Glanzmann

Bis 1674 waren mehrere Jucharten Land (je 36 Aren) des Steinackers noch dem bernischen Kloster Gottstatt bodenzinspflichtig, hingegen musste der Zehnte in Solothurn abgeliefert werden. Das Kloster Gottstatt war ein Kloster des Ordens der Prämonstratenser in der bernischen Gemeinde Orpund. Es wurde 1255 durch Graf Rudolf I. von Neuenburg-Nidau erstellt. 1528 wurde das Kloster im Zuge der Reformation aufgehoben und 1803 wurde es an Private verkauft.

Der Steinacker wurde eingegrenzt

1780 gehörten die meisten Grundstücke im Steinacker Staatsschreiber Zeltner und seiner Schwester – welche auch Eigentümer der Kapelle Lohn waren – und dem Sternenwirt Johann Strausak.

Mit der Flurnamenbereinigung 1953 wurde das Gebiet abgegrenzt nördlich der Schulhausstrasse – früher Kirchweg genannt – bis zum Bodenacker, in welchem Gebiet der Friedhof liegt, und vom Schulhaus bis zur alten Lohnergrenze.

Der Name Steinackerstrasse erinnert an Flurnamen

Ab 1950 wurden diverse Grundstücke auf dem Steinacker für den Einfamilienhausbau durch die damaligen Grundeigentümer verkauft. Heute erinnert noch die Steinackerstrasse, welche vom Schulhaus bis in die Rainstrasse verläuft, an dieses Gebiet.

Dort liegt auch die Guthirt-Kirche, an deren Stelle früher eine katholische Notkirche stand. Die Guthirt-Kirche wurde durch eine Landbereinigung der damaligen Grundeigentümer Kaiser und Burki möglich und 1971 fertiggestellt sowie eingeweiht.