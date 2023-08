Flurnamen-Serie Das Rütifeld ist das Eingangstor zum Naherholungsgebiet von Lohn-Ammannsegg Das Rütifeld am Waldrand in Lohn wird bis heute vor allem landwirtschaftlich genutzt. Die Geschichte des Rütifelds geht bis Anfangs 19. Jahrhundert zurück.

Der Rütifeldhof im Winterkleid. Stefan Luterbacher

Das Rütifeld liegt zuoberst im Dorf Lohn-Ammannsegg auf einer Anhöhe von 560 Metern über Meer und umfasst zirka 20 Hektaren. Auf der Ostseite steht das Areal «Gewerbe Oberwald», das Schützenhaus, zwei Mehrfamilienhäuser und sechs Einfamilienhäuser. Das übrige Land in diesem Gebiet im Umfang von zirka 19 Hektaren wird heute von zwei Landwirten als Wies- und Ackerland genutzt.

Die Landfläche, die im Oberdorf in Lohn-Ammannsegg nördlich des Höhenweges bis zum «Ischlag» und vom «Buechwald» bis zum «Grimpach» liegt, war vor 1811 noch eine kompakte, zusammenhängende Waldfläche.

Garbenfeld im Rütihof um 1960. zvg

Im Laufe der Jahre erfolgten mehrere Waldrodungen, um neues Land urbar zu machen. 1811 wurde davon eine grosse Fläche von acht Hektaren Wald durch alleinigen Beschluss der Gemeinde gerodet. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die Regierung in Solothurn erst neun Jahre später durch ein oberamtliches Schreiben vom 12. Februar 1820 davon Kenntnis erhalten und diese grosse Rodung dann innert kurzer Frist von einem Monat am 23. März 1820 sanktionierte.

Serie Flurnamen sind Kulturerbe Flurnamen, die Felder und Wälder bezeichnen, gehören wie die Siedlungsnamen zu den dauerhaftesten Gebilden der Sprache. Anhand der Flurnamen kann man die Dorfgeschichte und die Entwicklung der Quartiere festhalten. Die Flurnamen finden sich heute noch im Grundbuch und auf den Katasterplänen. Oft werden Strassen anhand alter Flurnamen benannt. Der Lohner Dorfhistoriker Stefan Luterbacher wird in loser Folge einige der Flurnamen in Lohn-Ammannsegg vorstellen. Die Schreibweise der Lohner und Ammannsegger Flurnamen ­wurde im Jahre 1953 durch die Flurnamenkommission bereinigt. (rm)

Die Bürgergemeinde Lohn stellte das Rütiland ihren Bürgern zur Verfügung. Bis 1980 wurden davon verschiedene Landparzellen als Pflanzplätze an Bürger verpachtet. Ein grösseres Landstück diente als Sicherheit für den Gemeinde-Armenfonds. Aus dem Ertrag wurden die Armenrechnungen bezahlt.

1941 wurde die Flurgenossenschaft Rütifeld gegründet. Diese hat 1941–1942 das gesamte Land in der vorderen «Rüti und Schusslinie» entwässert und fruchtbar gemacht. Das mitten im Rütifeld stehende Brunnerhaus wurde 1969 aufgegeben und als Objekt einer Feuerwehrübung abgebrannt. Es entstand von 1969 an eine zusammenhängende freie Landwirtschaftsfläche.

Einer der Landbesitzer war Gustav Eisenmann

Gustav Eisenmann, ehemaliger Direktor der Papierfabrik Biberist, war nebst der Bürgergemeinde Lohn einer der grössten privaten Landbesitzer auf der Rüti in Lohn. Er erwarb das Land nach und nach von den Lohner Bauern. 1937–1938 erstellte er auf der Anhöhe ein Hof- und Ökonomiegebäude, um es einer Bauernfamilie in Pacht geben und im Ober- und Dachgeschoss als Herrschaftshaus bewohnen zu können. Es entstand die erste Hofsiedlung eines Bauernhofes mitten im Landwirtschaftsgebiet in Lohn.

Der Sohn von Gustav Eisenmann, Felix Eisenmann, Direktionspräsident der damaligen Papierfabrik Biberist, übernahm den Hof 1946. 2013 kaufte die Pächterfamilie Stucki-Reinhard den Rütihof von den Erben Eisenmann. Dieser ist heute ganz im Besitze des Sohnes, Ulrich Stucki.

Ein häufiger Flurname Ein Blick in die Ortsnamendatenbank des Schweizerischen Idiotikons zeigt, dass der Flurname Rüti häufig verwendet wird. Der Flurname leitet sich von «Rodung» oder «Rodeland» ab, das für die Landwirtschaft urbar gemacht wurde. Flurnamen, die auf Rodung zurückgehen, gehören zu den ältesten Ortsbezeichnungen. Der Flurname Rütifeld findet sich im Kanton Solothurn nur in Lohn-Ammannsegg und in Zuchwil. Zum Flurnamen Rüti gibt es über 150 Einträge im ganzen Kanton. (rm/sll)

Das Gebiet Rütifeld eignet sich heute als Eingangstor zum Oberwald als ideales Naherholungsgebiet in Lohn-Ammannsegg. Unter der Federführung der Bürgergemeinde wurden die alten Birnenhochstammbäume im Verlauf der letzten Jahre nach und nach durch verschiedene neue Obstbäume entlang der Flurwege ersetzt.

Das Brunnerhaus wurde 1969 aufgegeben und als Objekt einer Feuerwehrübung niederbegrannt. zvg

Das Land im Rütifeld wurde im kürzlichen Ortsplanungsverfahren in Lohn-Ammannsegg einer speziellen überlagerten, kommunal geschützten Landwirtschaftszone zugewiesen. Nur eine geringe Fläche nördlich des Höhenwegs liegt in der «normalen» Landwirtschaftszone.