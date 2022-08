Flurnamen in Lohn Das heilige Bildstöckli gibt dem Stöckliacker in Lohn seinen Namen Der Stöckliacker umfasst das ganze Schulareal der Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg mit rund 1,9 Hektaren Land. Ebenfalls gehören die westlich anschliessenden Parzellen an der Schulhausstrasse 9 und 11 dazu.

Das Bildstöckli an der Schulhausstrasse ist der Namensgeber für die Flur. Rahel Meier

Der Name Stöckliacker stammt vom Wegkreuz «Bildstöckli» aus dem Jahre 1791, das an der Erschliessungsstrasse zum alten Kindergarten steht. Der Ursprung des Wegkreuzes soll ein grosses, ungeheuerliches Gewitter gewesen sein. Weil das Unwetter am Dorfeingang Halt machte und das Dorf glücklicherweise auf Fürbitten der Dorfbevölkerung verschont blieb, wurde aus Dankbarkeit mit Geldspenden das Kreuz erstellt und eingeweiht.

Erste Erwähnung 1539

Es ist urkundlich an verschiedener Stelle erwiesen, dass es schon um 1539 im gleichen Gebiet einen Acker mit der Lokalbezeichnung «Helgenstoeckli» gegeben hat. Deshalb wird angenommen, dass ein erstes Wegkreuz der Reformation zum Opfer fiel und niedergerissen wurde und das heutige aus dem Jahr 1791 als Ersatz aufgestellt wurde.

Der Stöckliacker umfasst das gesamte Schulareal. Bruno Kissling

Der Standort des Wegkreuzes markiert auch den ursprünglichen Dorfeingang von Lohn. Vor 1791 stand östlich davon kein Gebäude. Erst 1891 markierte das 2. Schulhaus am Kirchweg – heutige Schulhausstrasse – den Dorfeingang von Lohn.

Ursprünglich war in der Nische des Wegkreuzes von 1791 hinter dem Gitter auf einer Kupfertafel ein in Öl gemaltes Bild von Maria mit dem Kind auf blauem Hintergrund zu sehen.

1968 wurde das Stöckli wegen des Baus und der Erschliessung des ersten Kindergartens versetzt.

Das Wegkreuz musste 1968 der Erschliessungsstrasse für den ersten Kindergarten weichen. sll

1995 erstellte der inzwischen verstorbene Lohner Bildhauer Hans Borer ein neues Relief am Wegkreuz. Es entstand ein Terrakotta-Relief der Muttergottes mit Kind. Dieses wurde im Jahr 1996 eingeweiht.

Hans Borer (1924–2002) bei der Erstellung des neuen Reliefs von 1995 für das Lohner Wegkreuz «Stöckli». sll

Flurnamen sind Kulturerbe

Flurnamen, die Felder und Wälder bezeichnen, gehören wie die Siedlungsnamen zu den dauerhaftesten Gebilden der Sprache. Anhand der Flurnamen kann man die Dorfgeschichte und die Entwicklung der Quartiere festhalten. Die Flurnamen finden sich heute noch im Grundbuch und auf den Katasterplänen. Oft werden Strassen anhand alter Flurnamen benannt.

Der Lohner Dorfhistoriker Stefan Luterbacher wird in loser Folge einige der Flurnamen in Lohn-Ammannsegg vorstellen. Die Schreibweise der Lohner und Ammannsegger Flurnamen wurde im Jahre 1953 durch die Flurnamenkommission bereinigt. In einem ersten Teil ging es um den «Steinacker». Im zweiten Teil wurde der «Bergacker» behandelt, im dritten der «Bodenacker». Nun geht es um den «Stöckliacker».