Flüchtlingsunterkunft Das alte Schulhaus in Balm bei Messen wird vorübergehend das Zuhause für eine ukrainische Familie Die sechsköpfige Familie ist zurzeit in einem Privathaushalt untergebracht. Die Solidarität im Dorf sei gross, bestätigt sowohl ihre Gastgeberin, als auch Gemeindepräsident Bernhard Jöhr.

Das altes Schulhaus in Balm bei Messen wird so schnell als möglich für die ukrainische Familie bereitgestellt. Rahel Meier

Seit einigen Tagen lebt eine sechsköpfige ukrainische Familie bei Privatleuten in Balm bei Messen. Dass die sechs Personen aus Kiew gerade ins Limpachtal kamen, hat mit privaten Verbindungen der beiden Familien zu tun. Voraussichtlich nächste Woche wird die Familie ins alte Schulhaus in Balm bei Messen ziehen.

Das alte Schulhaus hat viele Jahre als Asylbewerberunterkunft gedient und ist sanierungsbedürftig. Das ist dem Gemeinderat Messen klar und es wurde auch bereits Geld für eine Sanierung gesprochen. Denn das Schulhaus soll eigentlich wieder vermietet werden. Nun komme es halt etwas anders, erklärt Gemeindepräsident Bernhard Jöhr:

«Nun werden wir alles so schnell wie möglich instandstellen und die ehemalige Lehrerwohnung vorläufig der Familie aus der Ukraine überlassen.»

«Für uns war es keine Frage, dass wir die Familie unterstützen», so Jöhr weiter.

Als Flüchtlinge registriert

Man sei auch ein bisschen stolz, dass es Leute im Dorf gebe, die private Hilfe leisten und dass man auch sie unterstützen könne. Tatsächlich sei die Solidarität im ganzen Dorf gross. «Wir werden dann auch noch Möbel und Kleider brauchen», so Jöhr. Man wolle aber gezielt sammeln und nur was wirklich nötig sei, nicht einfach ins Blaue hinaus.

Die Familie ist bereits in der Schweiz registriert. Jöhr hat sie nach Bern begleitet, wo sie sieben Stunden warten mussten, bis die Formalitäten abgeschlossen waren. Auch die Schule sei bereits informiert, damit die drei Kinder baldmöglichst wieder Unterricht erhalten und es sei angedacht, dass die Familie gemeinsam Deutschintensivunterricht erhalte.

Wärmeverbund für rund 30 Bezüger

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung auch noch weitere Traktanden abgearbeitet. So wurde der Planauflage für den privaten Wärmeverbund von Jakob und Monika Spielmann zugestimmt. Dem Wärmeverbund Feld, wie er offiziell heisst, sollen nach der Realisierung rund 30 Liegenschaften angehängt werden. So sind auch bereits Verträge mit der Einwohnergemeinde, der Kirchgemeinde und den Betreibern der Seniorenresidenz Hofschmitte unterzeichnet.

Für den neuen Wärmeverbund werden rund 1600 Meter Leitungen verlegt. Es sollen zwei Holzschnitzelfeuerungen mit zirka 360 und 180 kW Nennleistung gebaut werden. Mindestens 30 Prozent des benötigten Holzbedarfs sollen über den Forstbetrieb Bucheggberg abgedeckt. Die restliche Menge stammt aus dem Wald von Jakob und Monika Spielmann oder wird von anderen Forstbetrieben eingekauft.

Geplant ist, ausschliesslich regionales Holz zu verwenden. Im Endausbau des Wärmeverbundes wird mit einem Schnitzelverbrauch von zirka 1570 Kubikmeter gerechnet.

Kehrichtgebühren werden erhöht

Der Gemeinderat hat zudem einem Antrag der Umweltkommission zugestimmt und die Kehrichtgebühren erhöht. 2013 waren die Gebühren gesenkt worden. Seither wurde das bestehende Eigenkapital in der Abfallbeseitigung abgebaut. Um das Eigenkapital nun wieder aufzubauen, ist erneut eine Erhöhung der Gebühren nötig.

Die neuen Gebühren betragen: Kategorie Gewerbe neu 180 Franken (bisher 150 Franken); Mehrpersonenhaushalt neu 170 Franken (140 Franken) und Einpersonenhaushalt 102 Franken (bisher 84 Franken).