207'533 Franken betrug der budgetierte Ertragsüberschuss nach der ersten Lesung der Erfolgsrechnung. Bei genauer Gewichtung und Sichtung der Ausgaben in der zweiten Lesung und bei erwarteten Einnahmen von 4,4 Mio. Franken schmolz dieses Plus auf 131'033 Franken.

Der Steuerfuss verbleibt für beide Kategorien auf 105 Prozent. Mit dem Schulhausbau, der die Gemeindefinanzen im Vorjahr und in dieser Periode mit insgesamt 5,8 Mio. Franken belastet, sieht die Obergerlafinger Lage etwas angespannter und nicht mehr ganz so komfortabel wie in Vorjahren aus. Aber, so Gemeindepräsident Beat Muralt: «Das ist kein Grund zum Hyperventilieren.»

Noch Ende 2017 verfügte die Gemeinde über ein Eigenkapital von mehr als 4 Mio. Franken, und auch über die für 2019 prognostizierten Steuererträge von 3,6 Mio. Franken dürfe man zufrieden sein. «Der Steuersatz für Unternehmen könnte für 2020 nochmals eine Betrachtung wert sein», so der Gemeindepräsident. Er wies darauf hin, dass der Kanton einen Unterschied der Steueranlage beider Kategorien von bis zu 30 Prozent erlaubt. Interessant im Budget ist der «Transferaufwand», der Entschädigungen und Beiträge an Dritte wie etwa Zweckverbände betrifft und für Obergerlafingen 3 Mio. Franken umfasst.

Schäden am Wassernetz

Investiert werden soll in Obergerlafingen für 851'000 Franken. Länger diskutierte der Rat das in die Jahre gekommene Leitungsnetz für Frischwasser. Laut Ratsmitglied Stefan Krieg hat die diesjährige Trockenheit im Erdreich in der letzten Zeit zu vier Leitungsbrüchen geführt.

Offenbar entstehe durch die fehlende Feuchtigkeit im Boden mehr Druck vom Strassenverkehr auf Leitungen. Dies könnte, wenn sich der Zustand nicht ändert, auch das 60 Jahre alte Netz an der Hauptstrasse betreffen. Angekündigt ist, dass der Kanton diese, seine Kantonstrasse voraussichtlich 2020 mit einem Flüsterbelag ausstatten will.