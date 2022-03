Feuerwehreinsatz Auto in Biberist vollständig ausgebrannt – niemand wurde verletzt Am Montagmorgen ist in Biberist ein Auto in Brand geraten. Schuld daran war vermutlich ein technischer Defekt.

Trotz Einsatz der Feuerwehr Biberist brannte das Fahrzeug weitgehend aus. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Montag, 21. März, gegen 8.40 Uhr, geriet an der Blümlisalpstrasse in Biberist ein Auto in Brand. Trotz raschem Löscheinsatz durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Biberist brannte das Fahrzeug in der Folge weitgehend aus. Verletzt wurde beim Brand aber niemand.

«Gemäss derzeitigen Erkenntnissen steht ein technischer Defekt im Motorbereich als Brandursache im Vordergrund», teilte die Kantonspolizei Solothurn mit. Während den Löscharbeiten wurde im Bereich des Brandortes eine örtliche Umleitung eingerichtet.