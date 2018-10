Danach galt es zudem, den Schaden für Mensch und Umwelt möglichst klein zu halten und das auslaufende Medium einzudämmen. Hierzu wurde die Feuerwehr Solothurn, welche als Supportfeuerwehr «Schadenwehr» auch für den Bezirk Wasseramt zuständig ist, aufgeboten, um mit ihrem Know-how und einer Spezial-Ausrüstung die örtliche Feuerwehr zu unterstützen.

Das komplett ausgerüstete Fahrzeug der Schadenwehr mit zwei Vertretern der Feuerwehr Solothurn waren ebenfalls an der Übung anwesend und die interessierten Zuschauer erhielten einen Überblick zum Material und vorhandenen Mitteln im Bereich Selbstschutz, Messen, Auffangen und Eindämmen und Abpumpen von gefährlichen Substanzen im Ernstfall.

Neues Transportfahrzeug

Anschliessend an die Übung fand die Einweihung des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs statt. «Die Ablösung des 1988 beschafften Pikettfahrzeuges VW-LT durch das neue Mannschaftstransportfahrzeug VW-T6 hat eine emotionale Bedeutung», sagte Peter Jäggi von der Firma Feumotech, welche das neue Fahrzeug liefern durfte. «Als Feuerwehrkommandant war ich an der damaligen Beschaffung beteiligt, welche darauf hin auch den Grundstein zur Gründung der jetzigen Firma legte», so Peter Jäggi. Darauf folgte die Schlüsselübergabe an den Gemeindepräsidenten Hardy Jäggi, welcher sich bei der Lieferfirma bedankte und den Schlüssel an den Kommandanten Roger Nyffeler respektive an die Feuerwehr Recherswil übergab. (cur)