Auf dem berühmt berüchtigten Howeg-Areal in Grenchen kam es am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz. Aus noch unbekannten Gründen löste ein Brandmelder Alarm aus. Die ausgerückte Feuerwehr traf vor Ort aber weder Feuer noch Rauch an. Stattdessen machte sie einen anderen Fund. Hinter einer Türe des Areals kam eine professionelle Cannabis-Produktion zum Vorschein. Heute liegen nach Angaben von Tele M1 nur noch trockene Überresten der Herstellung vor dem Eingang.

Wie der Feuerwehrkommandant Thomas Mauritz berichtet, kontrollierten sie aus Sicherheitsgründen rasch jeden Raum. Bei der Durchsuchung haben sie dann aber nichts gefunden und aufgrund dessen haben sie dann zusammengepackt und seien wieder gegangen. Die Feuerwehr darf sich nicht zum Fund der Hanfplantage äussern. Auch die Polizei äussert sich aus ermittlungstechnischen Gründen nicht weiter, sie bestätigt jedoch dass es am Samstag zu einem Einsatz auf dem Howegareal kam. Weiter informiert die Polizei, dass es zu keiner Verhaftung kam.

Die Räumlichkeiten gehören der Firma Meto Fer. Wie Tele M1 berichtet, distanziert sich die Firma klar von der Plantage. Man habe nichts davon gewusst – im Gegenteil: Vor kurzem habe man eine Leitung ausgetauscht und sich dabei versichern können, dass es sich um Büroräumlichkeiten handle. Der Mieter habe vermutlich die Pflanzen erst vor kurzem in diesen Raum gezügelt, mutmasst die Firma. Gemäss der Firma Meto Fer habe es mit dem Mieter zuvor keinerlei Probleme gegeben. Diese hätten stets pünktlich bezahlt und auch keinen übermässigen Stromverbrauch aufgewiesen. Die Firma zieht nach dem Cannabis-Fund aber Konsequenzen: Den Mietern wird bis Ende Monat gekündigt. (kaw)