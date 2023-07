Festival Der Michael-Patrick-Kelly-Effekt: Beim Openair Etziken wurden noch nie so schnell so viele Tickets verkauft Am 28. und 29. Juli findet die Jubiläumsausgabe des Openairs Etziken statt. Neben nationalen Stars wie Loco Escrito, Joya Marleen oder Lo & Leduc treten als Headliner Max Giesinger und Michael Patrick Kelly auf. Dank Letzterem ist die Bühne heuer so gross wie noch nie.

Michael Patrick Kelly ist am Samstag der Headliner am Openair Etziken. Bild: Harald Hoffmann

Damit haben selbst die Organisatoren nicht gerechnet: «Bereits eine Stunde, nachdem der Vorverkauf im Februar gestartet ist, waren über 1000 Tickets verkauft», zeigt sich Dominic Morand erfreut. «So schnell ging es noch nie.»

Die Vorfreude ist dem Anlassleiter des Openairs Etziken vor Festivalstart bereits deutlich anzumerken. Morand hat auch gute Gründe dafür: Bis auf ein paar wenige VIP-Pässe am Freitagabend sind alle Tickets für den 28. und 29. Juli mittlerweile ausverkauft. Wenn also (inter-)nationale Grössen wie Max Giesinger, Lo & Leduc, Joya Marleen, Pegasus oder Loco Escrito ans Mikrofon treten, werden am Freitag und Samstag jeweils über 5500 Menschen mitsingen, mitfeiern und mittanzen.

Dominic Morand, Anlassleiter. Bild: Rahel Meier

Michael Patrick Kelly zieht besonders gut

Ein paar Tage vor dem Startschuss ist der Aufbau schon fast abgeschlossen. Hauptbühne, Zeltbühne, VIP- und Zuschauertribüne, Backstagebereich: Alles schon bereit dank der Unterstützung von rund 100 Helferinnen und Helfern. Während des Anlasses wird diese Zahl sogar auf rund 300 anwachsen.

Dass für den Verein Openair Etziken, der das Festival heuer zum 25. Mal organisiert, so viele Helfende im Einsatz stehen, ist nichts Neues. Ungewohnt ist aber, dass der Verein nun sogar Anfragen aus dem Ausland erhalten hat.

«Sogar Leute aus Deutschland haben uns angefragt, ob sie beim Openair mithelfen und sich so ein Ticket verdienen können», erklärt Anlassleiter Morand. Denn als Hauptact der Jubiläumsausgabe tritt am Samstagabend der irische-amerikanische Superstar Michael Patrick Kelly auf. Und dessen Fangemeinde scheint bereit, für den Star besonders weite Wege auf sich zu nehmen.

«Andere haben schon vor Wochen gefragt, wann das Festivalgelände öffnet, damit sie sich bei seinem Konzert einen Platz in der ersten Reihe sichern können.» Dass der Vorverkauf dieses Jahr so gut lief, könne man durchaus auf einen gewissen «Kelly-Effekt» zurückführen, wie Morand bestätigt.

Rund 300 Helferinnen und Helfer sind für Auf- und Abbau im Einsatz. Bild: Rahel Meier

«Das macht es für uns immer wieder spannend»

Michael Patrick Kelly sorgt zudem dafür, dass es beim Festival eine augenfällige Neuerung geben wird. Die Bühne ist mit rund 16 Metern so hoch wie noch nie. «Das war eine der Bedingungen für die Show des Sängers. Die erfüllen wir natürlich gerne, denn solche Dinge machen es auch für uns als Organisatoren immer wieder aufs Neue spannend», sagt Morand.

Die Hauptbühne ist dieses Jahr höher als je zuvor. Bild: zvg

Erstmals wird zudem eine Gin-Bar unterhalb der grossen VIP-Tribüne zum geselligen Verweilen einladen. Abgesehen davon dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauern aber auch wieder auf Gewohntes freuen. Der heimliche Star am Openair sei nämlich wie immer die familiäre Atmosphäre. Morand meint dazu: «Etziken ist ein Treffpunkt für alle. Hier trifft man alte Freunde wieder, trinkt ein Bier zusammen und hat eine gute Zeit.»