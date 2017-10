Im März 2014 legten die Regierungsräte Andreas Rickenbacher (Kanton Bern) und Roland Fürst (Kanton Solothurn) selbst Hand an und halfen mit, die ersten Bäume im «Chlöpfibeerimoos» zu fällen. Damit wurden die Arbeiten zur Regeneration des einzigen Hochmoores im Kanton Solothurn gestartet.

Am Donnerstag trafen sich wieder zwei Regierungsräte und freuten sich über das Resultat der guten Zusammenarbeit der beiden Kantone. Roland Fürst tat dies in Gummistiefeln, in denen auch der grösste Teil der anderen Teilnehmer an der kleinen Feier erschienen war. Christoph Ammann – als Moor-Neuling – erschien allerdings in den Strassenschuhen, was er damit begründete, dass sich Politiker auch sonst ab und zu mit Halbschuhen im Sumpf bewegen würden. Dies führte in der Runde ebenso zu Gelächter, wie die Tatsache, dass die eigens hingestellte Berner Fahne doppelt so gross war, wie diejenige des Kantons Solothurn.