Fernsicht Ferienfotos? Brauchen wir nicht, auch in der Region können tolle Momente genossen werden In den sozialen Medien sind zurzeit viele Bilder aus Skigebieten zu sehen, mit Schnee und schönster Sonne. Aber auch hier ist die Fernsicht toll und da kaum Hochnebel liegt, sind die Sonnenauf- und -untergänge spektakulär.

Um einen wunderbaren Sonnenaufgang erleben zu können, muss man gar nicht allzu hoch in den Jura laufen. Schon beim Wasserreservoir auf dem Bleichenberg gibt es Fernsicht bis in die Alpen.

Rahel Meier

Kein Wunder, spazieren viele Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer trotz zurzeit beissender Kälte morgens genau dort vorbei und geniessen den Ausblick.

Wer sich lieber den Sonnenuntergang ansieht, dem sei der Aussichtspunkt auf dem Rain beim Spiegelberg in Halten empfohlen. Hinter dem Turm in Halten schimmern die Alpen rosa auf und man kann den Blick bis in den Jura schweifen lassen. Im Blickfeld sind zusätzlich die reformierte und die katholische Kirche in Kriegstetten und das historische Gebäude von Focus Jugend.

Und bei Stau auf der Autobahn kann man das Gewusel rund um die Ausfahrt in Kriegstetten verfolgen und sich gemütlich auf dem Bänkli niederlassen und an der Stille erfreuen.