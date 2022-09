Feldbrunnen-St. Niklaus Suche nach der Nachfolge von Anita Panzer läuft bereits – auch sonst gibt es personelle Wechsel Die Nachfolge für das Gemeindepräsidium in Feldbrunnen-St. Niklaus läuft nicht nur in den Parteien. Jede und jeder Interessierte mit Schweizer Pass darf sich melden.

Gemeindeverwaltung Feldbrunnen-St.Niklaus. Hanspeter Bärtschi / SZ

Nach der Ankündigung des Rücktrittes von Anita Panzer als Gemeindepräsidentin hat die Suche nach der Nachfolge begonnen. Panzer selbst meint:

«Es ist ein äusserst vielseitiges spannendes Amt mit tollen Kontakten, das ich nur empfehlen kann.»

Sie sei gerne bereit, Interessierten in einem vertraulichem Gespräch mehr zu erzählen, erklärt sie weiter. Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsident kann jede Einwohnerin und jeder Einwohner mit Schweizer Pass werden. Es sei auch nicht nötig, Mitglied einer Partei zu sein. Im Inserat der Einwohnergemeinde werden die Aufgaben wie folgt beschrieben:

Politisches Flair ist nötig

«Wir suchen eine integre, kommunikative Persönlichkeit. Führungserfahrung, vielseitiges Interesse und eine schnelle Auffassungsgabe sind wichtige Voraussetzungen für diese spannende und verantwortungsvolle Aufgabe. Ein gewisses politisches Flair und die Fähigkeit, sich rasch in neue Themen einarbeiten zu können, sind von Vorteil.»

Zudem erfordere das Amt Aufgeschlossenheit und die Begabung, auf die Anliegen der Bevölkerung verständnisvoll einzugehen und zusammen mit dem Gemeinderat, den Kommissionen, der Verwaltung und den Einwohnerinnen und Einwohnern die Gemeinde sorgfältig weiterzuentwickeln.

Von den zurzeit amtierenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäten hat bisher noch niemand offiziell sein Interesse am Amt bekundet. Das Pensum wird mit 20 bis 40 Prozent umschrieben. Beim Pensum und der Festlegung der Aufgaben könne auf familiäre Bedürfnisse und berufliche Qualifikationen Rücksicht genommen werden. Weiterbildungen seien möglich.

Weitere Rochaden

In Feldbrunnen-St.Niklaus wird zudem per 1. Dezember eine Verwaltungsangestellte in einem 50-Prozent-Pensum gesucht, die die Einwohnerkontrolle, die Gebühren und das Bauwesen betreut.

Ende Oktober tritt zudem der langjährige Gemeindemitarbeiter Toni Lehmann in den Ruhestand. Er wird ersetzt durch Stefan Zuber aus Riedholz, der seine Arbeit am 1. Oktober aufnimmt, sodass der Übergang gewährleistet ist.