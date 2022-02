Feldbrunnen-St. Niklaus Ein Theaterabend voller Witz, Humor und Sarkasmus zum 400. Geburtstag von Molière Im Barocksaal des Schloss Waldegg wird ein Streifzug durch das Leben des französischen Dramatikers aufgeführt. Mit dabei ist auch Dimitri Stapfer.

Probearbeiten für das Stück zum 400. Geburtstag von Moliere im Schloss Waldegg (v.l.): Uwe Schönbeck, Silvia-Maria Jung und Dimitri Stapfer. Hanspeter Bärtschi

Einen sehr vergnüglichen Abend kann das Publikum auf Schloss Waldegg erwarten: Der Dramatiker Jean-Baptiste Molière kam vor 400 Jahren zur Welt; Anlass genug, um sich über seinen Witz und Humor, Sarkasmus und scharfe Charakterbeobachtung zu freuen. Turbulente Verwechslungen mit Beteiligung des Götterhimmels, leicht peinliche Verliebtheiten … Und das abenteuerliche Leben des Meisters kommt auch nicht zu kurz.

Regisseur Georg Rootering (ganz links) mit seinem Team bei den Proben. Hanspeter Bärtschi

Die Inszenierung des Kammerspiels «400 Jahre Jean-Baptiste Molière» liegt bei Georg Rootering, der in der Region kein Unbekannter ist. So inszenierte er unter anderem die Oper «Casanova in der Schweiz» am Stadttheater Solothurn und 2019 auf Schloss Waldegg «Rousseau im Spiegel von Molière».

Barocksaal in der Waldegg passt perfekt

Letzteres führte dann zu der Idee, Molière anlässlich seines runden Geburtstages einem Publikum – mit leichter Hand – näherzubringen. Und was könnte da als Location besser passen als Schloss Waldegg mit seinem schönen Barocksaal?

«Wir wollten keine komplette Komödie von Molière aufführen, sondern dem Zuschauer, der Zuschauerin ‹Lust auf mehr› machen.»

Das sagt Georg Rootering und verweist auf die Aufführung von Molières «Der eingebildete Kranke» am Stadttheater Solothurn (Premiere 12. März 2022, 19 Uhr). Er und sein Team, bestehend aus Dimitri Stapfer, Silvia-Maria Jung und Uwe Schönbeck, möchten einen Streifzug durch Molières bewegtes Leben bieten, angereichert mit Ausschnitten aus seinen Komödien. Rootering freut sich auf die Aufführung:

«Lesung, szenisches Spiel, Improvisation, Blödelei, Musik, ein Conférencier führt durch den Abend …»

Grundlage für die biografischen Verweise bieten Ausschnitte aus dem Roman «Das Leben des Herrn de Molière» des russischen Schriftstellers Michail Bulgakow (1891–1940). Molière hätte am liebsten Tragödien à la Racine geschrieben, doch die fielen beim Publikum in der Regel durch.

Theaterabend «400 Jahre Jean-Baptiste Molière» Theaterabend mit Silvia-Maria Jung, Uwe Schönbeck und Dimitri Stapfer. Musik: The Nozez (tobibi solo, Tobias Bienz). Regie: Georg Rootering. Aufführungen: 10., 11., 12. und 26. Februar, jeweils um 19 Uhr; 27. Februar, 18 Uhr. Anmeldung erforderlich bei: waldegg@dbk.so.ch. Es gilt die Covid-Zertifikatspflicht (2G). Tel. 032 627 63 63. www.schloss-waldegg.ch

Rootering erzählt, wie Molière am Hof von Ludwig XIV. mit seiner Truppe mit einer Tragödie glänzen wollte, doch er wurde verhöhnt. Er bat um eine weitere Chance, improvisierte eine Soloszene, und die Komödie «Der verliebte Doktor» war geboren und sein künftiger Gönner Ludwig XIV. überzeugt.

Ausschnitte aus diversen Werken

Ausschnitte aus «Der verliebte Doktor» (älterer Mann verliebt sich in junge Kammerzofe und sinniert eloquent vor sich hin) werden am Theaterabend ebenso gezeigt wie solche aus der Komödie «Amphitryon» (Zeus und Hermes verwandeln sich in den Feldherrn Amphitryon und seinen Diener Sosias und täuschen Amphitryons Gattin Alkmene).

«Ich suchte eine Frauenfigur auf Augenhöhe und fand sie in der Alkmene. Die Auftritte von Hermes alias Sosias sind ein Leckerbissen!»