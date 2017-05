Bürgerlich bleiben

Für FDP-Parteipräsident Christoph Scholl ist klar, dass seine Partei den Sitz der SVP holen sollte, damit er in bürgerlicher Hand bleibt. «Vor 12 Jahren hatten wir diesen fünften Sitz noch», so Scholl. Er ist zuversichtlich, denn vor vier Jahren war die FDP die einzige Partei in Selzach, die ihre vier Sitze ohne ein Restmandat holen konnte. Zudem kann die FDP mit drei Bisherigen, unter anderem Gemeindepräsidentin Silvia Spycher antreten. Einzig Peter Däster tritt nach zwei Legislaturen als Gemeinderat zurück.

Themen gebe es für die FDP sicher genug, so Scholl. Weiterhin will die Partei gegen die flächendeckende Einführung von Tempo 30 kämpfen. Auch die Ortsplanung wird den Gemeinderat in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Die Integration der Kinderbetreuung in die Gemeinde will die FDP aktiv begleiten. «Unsere Finanzen im Lot zu halten, wird sicher ebenfalls eine grosse Herausforderung», so Scholl. Selzach habe in den letzten Jahren stark von den Steuereinnahmen der Medtech-Firmen profitiert. Diese würden künftig nicht mehr gleich fliessen.