Fasnacht Zigerkrapfen und Schenkeli: Die Bäckereien in der Region sind für die fünfte Jahreszeit gewappnet Die Strassen sind bunt geschmückt und die Schaufenster füllen sich langsam, aber sicher mit Konfetti und kostümierten Puppen. Für die Bäckereien heisst das Fasnachtsspezialitäten backen.

Fasnachtschüechli oder Chneublätze. Nana do Carmo/Archiv

Es ist wieder Zeit. Zigerkrapfen, Schenkeli, Schlüferli, Fasnachtsberliner und Fasnachtsköpfe finden ihren Weg über die Ladentheke. Bereits seit Mitte Januar sind in den ersten Bäckereien die Fasnachtsleckereien im Angebot. Mit und ohne Dekoration präsentieren die Bäckereien ihre Waren.

An der Menge die insgesamt produziert wird, habe sich wenig geändert, erzählt Daniel Nyfeler, Geschäftsinhaber Dorfbeck Nyfeler, Zuchwil. Man habe in den letzten beiden Jahren gemerkt, dass die Nachfrage trotz ausbleibender Festivität vorhanden sei. Einzig die Homeoffice-Pflicht und die Kontaktbeschränkung habe wohl dazu geführt, dass die Kundinnen und Kunden bei einem einzelnen Einkauf etwas weniger gekauft hätten als noch vor der Pandemie.

«Bei uns gibt es die ‹traditionellen› Backwaren wie Schlüferli, Zigerkrapfen oder Fasnachtsberliner», so heisst es bei den meisten Bäckereien. Aber auch dekorierte Fasnachtsköpfe finden ihren Weg in die Einkaufstaschen der Kundinnen und Kunden. Beim Felber Beck in Biberist gebe es speziell Biberli mit dem Fasnachtssujet darauf, sagt eine Sprecherin des Felber Beck.

Biberli für die Dorffasnacht Biberist. zvg

Ursprünge des Fasnachtsgebäcks

Eier, Butter, Mehl, Zucker und Fett, dies sind die Grundzutaten für jedes Fasnachtsgebäck. Das entspringt einer alten Tradition, und zwar der Fastentradition. Die Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch und dauert dann 40 Tage, bis Ostern also.

Früher wurde das Fasnachtsgebäck auch zur Verwertung des Schlachtnebenproduktes Fett hergestellt. Rahel Meier

Der Schmutzige Donnerstag war früher der letzte Schlachttag vor der Fastenzeit. Dabei entstand als Nebenprodukt Fett. Um dieses und die vergänglichen Lebensmittel wie Eier und Butter möglichst restlos aufzubrauchen, backte man unter Zugabe von Mehl und Zucker die bis heute bekannten Fasnachtsbackwaren.

Sehr gesund waren diese Waren, aufgrund ihres Inhalts, zwar nicht. Aber da die meisten für einige Zeit auf Zucker und Fett verzichteten, nahm man das nicht so genau. Die Regeln, auf was man während des Fastens verzichten soll, gehen sehr weit auseinander. Auch ob man überhaupt etwas essen darf, ist von Region zu Region unterschiedlich. Es gab früher sogar Gemeinden, in denen sich Einwohner bei der Kirche von den Fastenregeln freikauften.