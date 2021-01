Riedholz Fahrzeuge kollidieren seitlich-frontal miteinander – Lieferwagenlenkerin wird leicht verletzt ins Spital gebracht Auf der Baselstrasse in Riedholz hat sich am Dienstagmorgen eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen ereignet. Dabei ist die Lenkerin des Lieferwagens leicht verletzt worden.

4 Bilder 4 Bilder Auto und Lieferwagen kollidieren seitlich-frontal miteinander. Kapo SO

Am Dienstag, um zirka 6.55 Uhr, beabsichtigte ein Automobilist von der Wallierhofstrasse in Riedholz herkommend in die Baselstrasse einzubiegen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dabei übersah er eine Lieferwagenlenkerin, welche auf der Baselstrasse in Richtung Solothurn unterwegs war.

Folglich kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei zog sich die Lenkerin des Lieferwagens leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten abtransportiert werden. (pks)

