Am Mittwoch, gegen 14.50 Uhr, fuhr die Lenkerin eines silbergrauen Kleinwagens auf der Derendingenstrasse von Deitingen in Richtung Derendingen. In einer Linkskurve erfasste sie aus noch zu klärenden Gründen einen älteren Mann, der auf einem Fahrrad unterwegs war.

Beim Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Nach der Erstversorgung durch eine Ambulanz wurde er mit einem Helikopter der REGA in ein Spital gebracht.

Die Derendingenstrasse musste durch die Feuerwehr Subingen für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. (pks)