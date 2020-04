Etziker Maschinenfabrik will über die Hälfte der Stellen abbauen

133 Stellen gibt es in der Ewag AG. Diese sollen um 78 auf noch 55 abgebaut werden, meldete der Verband Angestellte Schweiz. Der Abbau soll aber nicht alleine wegen der Coronakrise erfolgen. Offenbar hat die Firma, die 1946 gegründet wurde und Werkzeugschleif- und Laserbearbeitungsmaschinen für den Weltmarkt entwickelt und baut, schon seit der Finanzkrise Probleme. Die Ewag AG sei wie andere Firmen in der Maschinenindustrie stark auf den Export ausgerichtet und leide darum unter internationalen Wirtschaftskrisen entsprechend stark, so die Gewerkschaft. Die Geschäftsleitung erachte deshalb einen Stellenabbau als unvermeidbar. Man will sich auf die Produkte konzentrieren, für die man noch Abnehmer findet.

Laut der Besitzerin United Grinding Group stehe die Etziker Firma vor «besonderen Herausforderungen», wie das «Regionaljournal Aargau-Solothurn» aus der Stellungnahme zitiert. «Die nachhaltig veränderte Marktlage und aktuelle wirtschaftliche Situation, mit einer lahmenden Weltwirtschaft und längerfristig unabsehbaren Folgen der ausgebrochenen Corona-Krise», sei dafür verantwortlich.

Am Mittwoch sei das Konsultationsverfahren eröffnet worden.