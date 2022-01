Etziken Gemeindepräsident Sven Schibler ist zurückgetreten – Vize Thomas Linder übernimmt vorläufig Sven Schibler war erst seit dem 1. August im Amt. Er hat seine Demission eingereicht, weil er sehr schnell merken musste, dass die zeitliche Belastung neben seiner 100-Prozent-Anstellung zu gross ist. Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt.

Sven Schibler, erst kürzlich gewählt als Gemeindepräsident in Etziken. Zvg

Sven Schibler, Gemeindepräsident von Etziken, hat Mitte Januar in seiner Funktion als Gemeindepräsident und als Gemeinderat demissioniert. Der Gemeinderat bedauert seine Entscheidung, wie er in einer offiziellen Medienmitteilung schreibt. An der Gemeinderatssitzung vom 12. Januar wurde Schiblers Demissionsantrag genehmigt.

Sven Schibler habe sich aus persönlichen Gründen zu diesem Schritt entschieden, steht weiter in der Mitteilung.

Vizepräsident Thomas Linder übernimmt interimistisch das Gemeindepräsidium. Unterstützt wird er dabei von der Gemeindeverwaltung und den übrigen Gemeinderatsmitgliedern. Der Gemeinderat entscheidet über das weitere organisatorische Vorgehen und die personellen Massnahmen, die eine ordentliche Amtsführung sicherstellen.

Der Gemeinderat sei zuversichtlich, schon bald eine Lösung zu finden. Im Mai wird voraussichtlich die Wahl der/ des neuen Gemeindepräsidentin/en folgen.

Update folgt ...