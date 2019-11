«Etwas umständlich, aber kein Problem» – Wie barrierefrei ist das Sportzentrum?

Die schräge Verbindung im Sportzentrum Zuchwil zwischen Lift und Restaurantbereich hat der Normalsterbliche bisher vielleicht als Erleichterung wahrgenommen. Muss er doch keine Treppenstufen erklimmen. Dass der leichte An- oder Abstieg aber Sinn macht, merkt man erst, wenn ein Rollstuhlfahrer die Rampe befährt. Klar, so ist gewährleistet, dass dieser auch das Restaurant benutzen kann. Barrierefreiheit heisst für Rollstuhlfahrer oder Sehbehinderte das Zauberwort. Was dazu nötig ist, zeigt ein Besuch mit Achim Bader im Sportzentrum.

Bader ist betroffen von einer Mobilitätsbehinderung und auf den Rollstuhl angewiesen. Als Präsident der Selbstvertretung Kanton Solothurn, einem Verein von Direktbetroffenen, setzt er sich für Barrierefreiheit ein. Er arbeitet bei Pro Infirmis, wo er die neue Dienstleistung «Digitale Zugänglichkeitsdaten» (siehe Kasten) betreut, und er ist ein Nutzer der Tragluftschwimmhalle.

Nicht ganz perfekt, «aber kein Problem»

Mit der Umgestaltung des Freibadbereichs konnten die Anliegen der Behindertenorganisation Procap miteinfliessen. Beispielsweise die lange Rampe im Aussenbereich mit maximal 6 Prozent Steigung, die den Zugang zu den neuen Garderoben gewährleistet, oder viel Platz in einer separaten Garderobe für Behinderte. Nicht ganz perfekt ist der Weg in die Traglufthalle. Während die Badegänger direkt von der Garderobe in die Traglufthalle spazieren können, muss der Rollstuhlfahrer umgezogen – unter Umständen bei Minustemperaturen – nochmals an die frische Luft und einige Meter zum Personal- und Betriebseingang fahren, wo ihm eine Assistenz durch die Schleuse lotst. «Etwas umständlich, aber kein Problem», findet Achim Bader.

Neben dem gedeckten 50-Meter-Bassin des Freibads steht der mobile Badelift, der vom Hilfspersonal an den Bassinrand gefahren wird. Auf diesem sitzend, taucht der Nutzer bequem ins Wasser. Achim Bader hat den Lift als Erster nutzen dürfen. «Wir haben uns gegen einen fix installierten Badelift entschieden», erklärt Geschäftsleiter Urs Jäggi, «damit wir den Lift rund ums Bassin einsetzen können.» Über 14000 Franken hat das Gerät gekostet, das zu einem Drittel durch die Schweizerische Stiftung Cerebral bezahlt wurde.