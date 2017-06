Jasmine Huber, die Chefin

Für Jasmine Huber, Gemeindepräsidentin von Riedholz, ist die Entwicklung des alten Industriegeländes ein Glücksfall. Dass mit der Halter AG eine Investorin das gesamte Areal besitze, mache die Planung für die Gemeinde steuerbar. Huber denkt aber auch an die Risiken. Schliesslich erhält das ohnehin schon verzettelte Dorf neben Niederwil eine weitere Satellitensiedlung.

Für die Gemeindepräsidentin steht die Entwicklung aber in einem grösseren geschichtlichen Zusammenhang. Tatsächlich sei das Attisholz immer der zentrale Dorfteil gewesen. «Während oben in den 1950er-Jahren erst einige Häuschen standen, brummte unten an der Aare der Motor im Vierschichtbetrieb, und zwar das ganze Jahr hindurch.» Über 1000 Menschen arbeiteten zu den besten Zeiten in der Zellulosefabrik und bescherten der Region Wohlstand.

Eine weitere Chance sei das Angebot an Mietwohnungen, die in der stark wachsenden Gemeinde auf Nachfrage stossen dürften. Bisher ist Riedholz fast ausschliesslich mit Einfamilienhäusern bebaut. Auch Gewerbeland ist in der Leberberger Gemeinde kaum mehr vorhanden.

Möglichen Kritikern des Grossprojekts erwidert Huber, dass die Überbauung an der Aare, abgetrennt durch den Wald, weniger störe als im bestehenden Siedlungsgebiet. Bereits nach zehn Jahren dürfte die Gemeinde zudem mit zusätzlichen Steuereinnahmen von rund einer Million Franken rechnen.