«Und täglich grüsst das Murmeltier», kommentierte CVP-Gemeinderat Martin Reber die seit Jahren immer wiederkehrende Diskussion über die Schulraumknappheit. Vermisst wird vom CVP-Mann eine Planungsgrundlage des Zweckverbandes Gemeinsame Schule Unterleberberg (GSU). FDP-Gemeinderat und GSU-Vorstandsmitglied Michael Järmann entgegnete, dass der Schulraum alleinige Sache der Gemeinde und nicht etwa des Zweckverbandes sei.

«Die GSU kümmert sich um das Sekundarzentrum, aber alle Schulen vor Ort liegen in der Hoheit der Gemeinden», so Järmann. Die Gemeinde müsse die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, und die GSU miete diese anschliessend. Dies bestätigte auch Gemeindepräsidentin Jasmine Huber: «Die GSU hat den Auftrag die Kinder optimal auszubilden, und wir müssen die Infrastruktur bieten».

Was hingegen gemäss Statuten in der Kompetenz der GSU liegen würde, wäre die Schülerzuteilung. Der Vorstand des Zweckverbandes habe jedoch entschieden, dass er, wenn immer möglich, die Kinder in ihren Dörfern zur Primarschule gehen lassen möchte. Zudem stehe für die Verschiebung einer ganzen Klasse im gesamten GSU-Kreis ohnehin kein leeres Klassenzimmer zur Verfügung. Beat Graf (SP) ergänzte, dass man in der alten Gemeinderatszusammensetzung lange auch davon ausging, dass die Schüler zwischen den Gemeinden hin und her gefahren werden sollten. Dem habe die Bevölkerung aber klar einen Riegel vorgeschoben. Der Zweckverband schlägt daher vor, dass man zur Raumgewinnung den nördlichen Anbau des Schulhauses um eine Etage aufstocken würde – so, wie es bereits früher vorgesehen war.