Am 1. Januar 2019 soll die Stiftung kids&teens Biberist ihre Arbeit aufnehmen. Der Gemeinderat hat die Statuten und das Stiftungsreglement genehmigt. Die Gemeinde wird die einzige Stifterin und legt ein Stiftungskapital von 10 000 Franken ein. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zudem, die Leistungsvereinbarung mit der Stiftung kids&teens zu genehmigen.

Mit der Gründung der Stiftung sollen alle Angebote und Organisationen im Bereich der Tagesstrukturen unter ein gemeinsames Dach gestellt werden. Der heute bestehende Verein für den SchülerInnenhort wird aufgelöst und geht in die Stiftung über. Ebenso die beiden Vereine, die die Spielgruppe Heubürzli und die Spielgruppe Ämmefröschli betreiben. Das Chinderland hingegen bleibt eigenständig. Die Leistungsvereinbarung, die die Gemeinde mit dem Chinderland abgeschossen hat, wird neu in die Leistungsvereinbarung mit der Stiftung kids&teens integriert. Für Kinder aus Biberist werden das Anmeldungsprozedere, der Tarif und die Verrechnung vereinheitlicht. Ein Ziel, nur noch einen Ansprechpartner für die unterschiedlichen Angebote im Bereich der Tagesstrukturen zu haben, ist damit erfüllt.

Das Organisationsreglement, das Personal- und Lohnreglement und die Tarifgestaltung lehnen sich stark an die vorhandenen Papiere der Institutionen in Zuchwil und Derendingen an. Daraus konnte auch der Gemeindebeitrag errechnet werden, der auf 343 000 Franken beziffert wird. Darin eingeschlossen ist aber künftig der Beitrag an das Chinderland, der schon bisher bezahlt wurde.

Damit bietet kids&teens eine familien- und schulergänzende Tagesbetreuung für Kinder ab dem 4. Lebensmonat bis zum Ende der Schulpflicht an. Diese besteht aus einer Tagesstätte für Kinder im Vorschulalter (Chinderland); einer Tagesstätte für Schulkinder (SchülerInnenhort); Spielgruppenbetrieb möglichst an jedem Wochentag und einem Mittagstisch für rund 24 Schulkinder der Mittel- und Unterstufe. Die Betreuung soll während 11 von 14 Ferienwochen gewährleistet sein. Integriert wird zudem die Früherfassung fremdsprachiger Kinder innerhalb der Spielgruppe, wie dies auch heute bereits gemacht wird. (rm)