«Sie sind jetzt ein Vorbild für mich»

Christine Hug sagte einst gegenüber der NZZ in einem Interview: «Ich war selber erstaunt, dass mir hinterher ausgerechnet ein paar der besonders hartgesottenen Panzergrenadiere zu meinem Mut gratulierten und sagten, mit mir würden sie jederzeit in den Krieg ziehen. Weil ich nicht auf das laute Geschrei und das absolut Strikte setze, hiess es manchmal, ich sei kein typischer Offizier. Aber man ist nicht weniger fordernd, es ist nur eine andere Umgangsart, und die wird von den Untergebenen sehr geschätzt, gerade in diesem Umfeld. Noch bis 2004 hatten wir bei den Kampftruppen überhaupt keine Frauen. Als dann die ersten kamen, hörte man, das gehe gar nicht. Aber diverse Studien haben längstens belegt, dass es bis in die Spitze hinauf sehr gut oder sogar besser geht, als wenn es eine reine Männertruppe wäre».