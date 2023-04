ERsatzwahl Wahl von Thomas Bieri als Gemeindepräsident war in Aeschi unbestritten Das absolute Mehr von 133 Stimmen hat Thomas Bieri mit 248 Stimmen klar erreicht. 16 Wahlzettel wurden leer eingelegt, die Stimmbeteiligung lag bei 26,57 Prozent.

Thomas Bieri: frisch gewählter Gemeindepräsident in Aeschi. Rahel Meier

Aeschi hat wieder einen Gemeindepräsidenten. Nach dem Rücktritt von Stefan Berger per Ende Jahr und der Interimslösung durch Thomas Steimer ist die Nachfolge gewählt worden. Thomas Bieri wird sein Amt bereits per 1. Mai antreten. In einer ersten Reaktion freut er sich darüber, dass er das Vertrauen der Stimmbevölkerung erhalten hat und klar gewählt worden ist.

Von 1016 Stimmberechtigten in der Gemeinde Aeschi gingen 270 an die Urne. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 26,57 Prozent. Das absolute Mehr lag bei 133 Stimmen. 16 Stimmzettel wurden leer eingelegt, 6 waren ungültig. Bieri konnte somit 248 Stimmen auf sich vereinigen.