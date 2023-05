Erfolg Minigolfclub Eichholz macht sein Versprechen wahr und holt den Schweizermeister-Titel wieder nach Gerlafingen Es war eines der Saisonziele des Minigolfclub Eichholz: Den Meistertitel – der letztes Jahr an Burgdorf ging – zurückzuholen. Und das Ziel wurde erreicht. Burgdorf musste sich mit Platz 2 zufrieden geben.

Die Mitglieder des Minigolfclub Eichholz zuoberst auf dem Treppchen. Bild: zvg

Der Minigolfclub Eichholz Gerlafingen, der letztes Jahr nach fünfmaligem Titelgewinn in Folge dem MC Burgdorf den Vorrang lassen musste, holte sich die Mannschaftskrone auf eindrücklichste Art wieder zurück. Auf der Anlage in der Waldau Bern brillierten die Wasserämter durch ein sehr homogenes Teamgefüge. Allgemein hatte man mit einem erneuten Duell zwischen den beiden Teams gerechnet, aber auch dem MC Olten oder gar dem MC Neuendorf Aussenseiterchancen eingeräumt.

Taktische Überlegungen verhalfen auch zum Sieg. Bild: zvg

Nach einem Pari am ersten Wettkampftag distanzierten die Gerlafinger am Samstag alle Widersacher kontinuierlich. Die Burgdorfer mussten vor dem Finaltag einen schier uneinholbaren Rückstand hinnehmen, sodass dann der Sieg des MC Eichholz bereits vor der letzten Finalrunde realisiert war.

Der MC Olten behauptete sich stets auf dem dritten Ranglistenplatz, während die Neuendörfer zwischenzeitlich zurückgebunden wurden, sich aber auf den vierten Rang zurück kämpften. Der MC Grenchen liess am Finaltag noch die überraschend starken Walliser vom MC Rhone hinter sich, während der MC Bulle und die Berner Falken den Abstieg nicht vermeiden konnten.

Spezialtraining in Bern hat sich gelohnt

Der Aufwand, den der Minigolfclub Eichholz betrieben hat, hat sich gelohnt. Seit Mitte März wurde auf der Anlage in Bern trainiert, auf der die Meisterschaft durchgeführt wurde. Jede Anlage hat ihre Eigenheiten. Mit dem Training in Bern bereitete man sich bestmöglich vor und wusste so, welchen Ball man auf welcher Bahn spielen sollte.

Volle Konzentration bei jedem Schlag. Bild: zvg

Vereinspräsident Kai Löddig erklärt das so:

«Dies ist etwas, das viele nicht wissen, da man als Hobbyspieler einfach Ball und Schläger erhält. Aber eigentlich gibt es unzählige unterschiedliche Bälle, die sich in Sprunghöhe oder Gewicht unterscheiden.»

Ein weiterer Pluspunkt des MC Eichholz ist laut Lödding zudem die Kontinuität im Team und der damit zusammenhängende Teamspirit. Und weiter sagt Lödding: «Wir haben das Glück, sehr viele talentierte Spieler im Club zu haben.» So spiele der aktuelle Match-Play-Weltmeister Beat Wartenweiler in ihren Reihen. Lödding selbst kürte sich 2022 zum Europameister.

Resultate: Herren: 1. MC Eichholz Gerlafingen (Lödding Kai, Wietlisbach Raphael, Friedli Angelo, Hofer Samuel, Schneider Andreas, Wartenweiler Beat, Pelloni Luca) 113 Punkte 2. MC Burgdorf (Mark Sascha, Ruch Bruno, Moser Daniel, Bugnion Maxime, Nicolussi Marco, Anderegg Lars, Anderegg Jan) 103 3. MC Olten 74, 4. MC Neuendorf 52, 5. MC Grenchen 45, 6. MC Rhone Gampel 40, 7. MC Berner Falken 28, 8. MC Bulle 23. Damen: 1. MC Effretikon 78 Punkte, 2. MC Burgdorf (Büttiker Anita, Anderegg Claudia, Jehle Lara, Strauss Jana) 68, 3. MC Mühlematt Dietikon 55, 4. MC Rhone Gampel 27, 5. MC Bern 15, 6. MC Wohlen 9