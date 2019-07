Mathys und Wyss Helfer im Hintergrund war Robert Mathys senior, der die ersten Ventil baute. «Stückpreis 2.55 Franken», so Strub. Mathys war Knochenspezialist und stand damals am Anfang seiner Unternehmerkarriere im Medizinalbereich und erledigte diverse Aufträge für Ärzte. «Mach ein Hüftgelenk, hat er vom Spezialisten in Bern diktiert bekommen, was Mathys bei sich im Keller auch tat. Er erledigte noch weitere Aufträge. Dann nach einiger Zeit, wollte Mathys auch ein Entgelt für den korrosionsfreien Stahl, den er kaufen musste. Sonst gehe er konkurs, hat er dem Chirurgen in Bern gesagt. Später wollte er die Lizenz für das Hüftgelenk Johnson & Johnson in Amerika verkaufen, die aber abwinkten, weil sie schon eines in der Pipeline hätten. Fünf Jahr später sei aber Johnson & Johnson auf Mathys Anfrage zurückgekommen und bat ihn, für sie das Gelenk für 5000 Dollar (damaliger Kurs: 4.90 Franken) das Stück zu verkaufen. Aber Mathys ging nicht darauf ein, und begann selber das Gelenk zu verkaufen. Das war der Anfang seines Milliardenkonzerns.»

Mathys hatte einen Verkäufer, erzählt Strub weiter, der sein Gelenk in Amerika in den Kliniken verkaufte, und den er am Umsatz beteiligte. «Das war Hansjörg Wyss.» Das später aus diesem Anfangserfolg entstandene Imperium verkaufte Wyss für 24 Milliarden Franken, so Strub. Ein anderer, der mit Mathys Geld machte, sei Maurice E. Müller gewesen, der Bern das Paul-Klee-Museum schenkte. (uby)