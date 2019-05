Es ist zwar etwas enger geworden, aber die Rechnung 2018 schliesst wieder positiv ab. Der Ertragsüberschuss beträgt 444 000 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 17,341 Mio. Franken und einer Vorfinanzierung von 500 000 Franken für den Neubau Kindergarten. Das Budget sah noch ein Minus von 65 000 Franken vor. Das Plus wurde möglich dank einem höheren Eingang bei den Steuern, plus 620 000 Franken gegenüber dem Budget, sowie einer Aktivierung der Aktien der Alterszentrum Baumgarten AG (230 000 Franken). Das Plus und das Minus bei den natürlichen und juristischen Personen hielten sich beinahe die Waage. Die natürlichen Personen lieferten 820 000 Franken mehr ab, als budgetiert. Umgekehrt zahlten die juristischen Personen 850 000 Franken weniger ein als erwartet. Dies wird aber erst als Zwischenergebnis gewertet. «In Abhängigkeit des Geschäftsgangs der in Selzach steuerbaren Unternehmen kann sich dieser Saldo mit Wirkung auf die nächstjährige Rechnung noch stark verändern durch allfällige Nachforderungen gegenüber zu tief veranlagten Vorbezügen», so Finanzverwalter Mario Caspar in seinem Bericht. Das Eigenkapital von Selzach erhöht sich um den Ertragsüberschuss auf insgesamt 19,2 Mio. Franken. Die Nettinvestitionen beliefen sich auf 1,56 Mio. Franken. Das Vermögen pro Kopf der Bevölkerung beträgt 5918 Franken.