Entscheid Gemeinderat Buchegg bevorzugt in der Schulrauminfrastruktur ebenfalls den Status quo Der Gemeinderat Buchegg versteht den Wunsch aus Schnottwil, neben der Sekundarstufe auch wieder eine Primarstufe führen zu wollen. Die Investitionen für dieses Vorhaben erscheint einer Mehrheit der Buchegger Gemeinderäte aber als zu hoch.

Zu Wohnraum umgenutzt: Das alte Schulhaus in Aetingen. Bild: José R. Martinez

Obwohl Buchegg die grösste Gemeinde im Bezirk ist, gehen die Kinder auswärts in die Schule. Nach Lüterkofen oder Messen in die Primarschule, nach Schnottwil in die Sekundarschule und nach Solothurn in die Kantonsschule. Die alten Schulgebäude sind umgenutzt, vermietet oder werden nach und nach verkauft.

Der Gemeinderat Buchegg musste in seiner letzten Sitzung trotzdem über die Schulinfrastruktur im Bucheggberg diskutieren und seine Haltung definieren. Er kommt dabei zu einem ähnlichen Schluss wie der Gemeinderat Messen. Aus finanziellen Gründen soll der Status quo beibehalten werden, was die Standorte angeht. Klar sei aber auch, dass die Raumsituation der Sekundarschule in Schnottwil dringend optimiert werden müsse. Gemeindepräsidentin Verena Meyer erklärt auf Anfrage: «Wir haben sehr intensiv über den Wunsch aus Schnottwil diskutiert, wieder eine Primarschule anzusiedeln.»

Der Entscheid des Gemeinderates Buchegg sei denn auch nicht einstimmig ausgefallen. Es wäre schön, wenn die Kleinsten aus dem Bucheggberg möglichst in ihrem Wohnort zur Schule gehen könnten. Das würde heissen, dass zwar die Kinder des ersten Zyklus in Schnottwil zu Fuss gehen könnten; die Kinder aus Lüterswil-Gächliwil und Biezwil würden aber weiterhin mit dem Bus transportiert.

Zudem ergibt es für die Mehrheit des Gemeinderates Buchegg keinen Sinn, in Messen Zimmer leer stehen zu lassen und gleichzeitig in Schnottwil Klassenzimmer für die Unterstufe auszubauen. Auch die Idee, die Turnhalle in Biezwil wieder für den Unterricht zu nutzen, fand wenig Anklang. Denn auch das bedeute zusätzliche Wege.

Kita in Küttigkofen übernimmt die Sprachförderung

Der Gemeinderat Buchegg hat sich zudem mit der frühen Sprachförderung befasst und beschlossen, diese auf das neue Schuljahr hin einzuführen. Profitieren können Kinder, die 18 Monate vor dem Kindergarteneintritt über nicht ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. In Buchegg wurden die infrage kommenden Familien angeschrieben und zum Ausfüllen eines digitalen Fragebogens aufgefordert, um den Stand ihrer Sprachfähigkeiten erheben zu können.

Diese ergab in Buchegg drei Kinder mit gar keinen oder nicht ausreichenden Deutschkenntnissen. Zwei davon stammen aus der Ukraine und halten sich als Schutzsuchende hier auf. Der Besuch der frühen Sprachförderung wird empfohlen, er ist aber freiwillig.

In Buchegg werden die Eltern der beiden ukrainischen Kinder über die Möglichkeit informiert. Sie könnten die Kintertagesstätte Chinderland in Küttigkofen besuchen, welche die frühe Sprachförderung anbietet. Die Kosten können teilweise über die Integrationspauschale gedeckt werden. Den Eltern des dritten Kindes wird empfohlen, dass es die Spielgruppe besucht.