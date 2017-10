Auch die Eigentümerin erklärte sich mit dem Erhalt des Gebäudes einverstanden und versprach, sich mit dem Betrag, den das Abreissen und Entsorgen gekostet hätte, an der Sanierung zu beteiligen. In der Zwischenzeit kommen auch positive Signale aus der Gemeinde Derendingen. «Wir möchten das Turbinenhaus in den bestehenden Industrielehrpfad entlang des Emmenkanals einbinden», so Zuber.

1888 und 1988

Die Geschichte der ehemaligen Kammgarnspinnerei Derendingen ist auch eng mit dem 1,5 Kilometer entfernten Wasserkraftwerk in Luterbach verknüpft. Dieses wurde in den Jahren 1887/88 gebaut. Ursprünglich wollte man die Energie von Luterbach aus mit einer Seiltransmission nach Derendingen bringen.

Statt dessen wurden dann aber ein Generator und eine Freileitung (siehe Kasten Industriegeschichte) gebaut. 1905 erweiterte man die Anlage in Luterbach und 1906 wurde die Turbine ausgewechselt. 1987, nach der Schliessung der Schoeller AG, erwarb die Firma Hydroelectra AG in Heerbrugg das Kraftwerk in Luterbach.