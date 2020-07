Endlich wieder richtig spielen: Eishockey-Nachwuchs trainiert in Zuchwil

Es fühlt sich schon ein wenig komisch an, bei knapp 30 Grad vor dem Sportzentrum Zuchwil nicht links zum Schwimmbad abzubiegen, sondern geradeaus am Minigolf und den Tennisplätzen vorbei in die Eishalle zu spazieren. Eine Jacke ist hier auch mitten im Sommer angebracht, denn das Sportzentrum hat eine der gefragten Hallen, die auch im Juli echtes, qualitativ perfektes Eis anbieten können.

Nicht einmal mehr der früher übliche Nebel über dem Eis störte, die Lüftung hat nun alles im Griff, selbst wenn draussen tropisch- feuchte Verhältnisse herrschen. Und so nutzten dieser Tage die Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften das Sportzentrum für ihr Sommercamp zum Saisonstart.

Für die Jungen ist Spielpraxis wichtig

«Nach dem langen Unterbruch ist es sehr wichtig, dass unsere Talente endlich wieder richtig Eishockey spielen können», sagt Teammanager Lukas Baumgartner zur Bedeutung des Zusammenzugs. Zur Erinnerung: Vor fünf Monaten wurden die Meisterschaften aller Ligen wegen der Coronakrise abgebrochen. Das sei gerade für die Jungen ein grosses Problem. «Mit 17, 18 Jahren machen die Talente eine unglaubliche Entwicklung durch, aber wenn sie nicht regelmässig aufs Eis können, dann handeln sie sich einen Rückstand ein, den sie später kaum mehr aufholen können.»