Am letzten Augustwochenende wird Deitingen zur Festhütte. Die Bahnhofstrasse wird gesperrt und stattdessen finden dort Stüblis und ein grosses Festzelt ihren Platz. Zwar gab es einige die fanden, statt 775 Jahre Deitingen würde man besser 777 Jahre feiern. Aber am Schluss blieb man doch bei der halbrunden Zahl. Immerhin ist es auch genau 25 Jahre her, dass das letzte Dorffest stattfand.

Schon am letzten Dorffest in Deitingen fand ein Jahrgängertreffen statt. Obwohl es ein beträchtlicher Aufwand ist, alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler aufzuspüren, hat man im Dorffest-OK entschieden, die Treffen wieder durchzuführen. «Viele Deitinger, die nicht mehr hier wohnen, freuen sich, ihre Klassenkollegen wiederzusehen», meint OK-Präsident Stefan Stüdi.

Freude macht dem OK, dass sich auch die Kirchgemeinden und die Bürgergemeinde engagieren. Letztere tritt als Sponsor für die Grundinfrastruktur auf, wofür die Einwohnergemeinde mehr als dankbar ist. Unterstützt wird das Dorffest zudem von der Schule und der Musikschule. Am Samstag werden rund 1000 Leute erwartet. Denn für die Klassentreffen musste man sich anmelden und auch die Anzahl der geladenen Gäste kennt man.

Offizieller Akt am Samstagnachmittag

Wie üblich an einem solchen Fest engagieren sich die Vereine vor allem in den kleinen Stübli. Egal ob Fleisch- und Käseplätzli, Kaffee und Kuchen, Glacé oder Bierschwemme: In einem der 13 Stüblis wird sich für jeden etwas finden.

Dazu kommen diverse Veranstaltungen. Angefangen bei den Auftritten der Musikschule, der Feuerwehrchallenge, Bastelangeboten für die Kinder, einem ökumenischen Gottesdienst, einem Töfflitreffen, einer Ausstellung in der Kirche mit offenen Kirchturm, bis hin zu einem Fallschirm Demosprung mit einem Damenzielteam. Nicht vergessen werden darf sicher auch die Fotoausstellung der Archivkommission, die sich quer über die ganze Bahnhofstrasse erstreckt.

Dazu kann man sich beim Dartspiel, am 10m-Schiesstand oder auf dem antiken Rösslispiel vergnügen. Auch für die Kinderbetreuung ist gesorgt – diese wird von der Jubla übernommen. Speziell freut sich Stefan Stüdi zudem auf das Original Chäswiler-Bier, das am Dorffest zum ersten Mal ausgeschenkt wird.

Nicht fehlen darf der offizielle Akt am Samstagnachmittag mit Landammann Roland Fürst, der Moderation des gebürtigen Deitingers Dani Fohrler und der Begleitung durch Slampoet Valerio Moser. Vorgängig findet «die Schnäüschte vo Deitige» statt. Die Laufstrecke liegt mitten auf der Bahnhofstrasse, sodass die Laufenden sicher auch genügend Unterstützung erhalten. An beiden Abenden gibt es zudem Livemusik und Party bis um 3 Uhr morgens.

Festführer mit der jüngeren Dorfgeschichte

Für das Dorffest wird ein Festführer gedruckt, in dem alle wichtigen Informationen enthalten sind. Dieser wird nicht nur in Deitingen, sondern auch in Subingen, Luterbach und Wangen an der Aare verteilt. Im Festführer ist eine Dorfchronik enthalten, in der vorwiegend die jüngere Deitinger Geschichte aufgearbeitet wurde. Verfasst hat diese alt Gemeindepräsident Anton Kofmel.

Nicht nur die Bürgergemeinde tritt als Sponsor für das Dorffest auf. Auch diverse Gewerbe- und Industriebetriebe haben grosszügige Beiträge geleistet. «So sind beispielsweise auch unsere Helfershirts durch einen Sponsor bezahlt worden», erklärt Stefan Stüdi.

Der Gewinn aus dem Fest wird übrigens solidarisch verteilt. «Es arbeiten alle für alle», so Stüdi. Heisst: Alle Einnahmen aus den Beizlis kommen in einen grossen, gemeinsamen Topf und werden anschliessend anteilmässig an die einzelnen Vereine verteilt.

