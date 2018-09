Das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) ersetzt die Strassenbrücke über die Emme zwischen Luterbach und Zuchwil, schreibt die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung. Baubeginn ist am 15. Oktober 2018. Vorgängig wird gerodet, die Vorarbeiten für die Verkehrsumstellung laufen bereits. Ab Montag, 1. Oktober 2018 wird der Verkehr etappenweise einspurig mit Lichtsignalanlage geführt. Der Busbetrieb kann sich an der Lichtsignalanlage anmelden. Die Fahrräder werden mit dem motorisierten Verkehr mitgeführt, die Fussgänger können das freie Trottoir benützen.

Letztes Teilstück Hochwasserschutz und Revitalisierung

Zeitgleich und eng koordiniert mit dem Ersatz der Brücke wird das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt an der Emme fortgeführt. Ende Oktober 2018 beginnen dafür die Arbeiten auf den letzten 1.4 km der Emme und in einem Teilstück entlang der Unteren Emmengasse Derendingen / Luterbach. Als Vorbereitung werden ab Anfang Oktober rund 7.8 Hektaren Wald gerodet. Unmittelbar nach den Rodungen beginnen die Wasserbauarbeiten entlang des Gewässerlaufs. Die Betonarbeiten und die Dammbauten an der Unteren Emmengasse folgen ab Anfang 2019.

Wanderwege umgeleitet

Aufgrund der Bauvorhaben müssen Freizeitverbindungen gesperrt und umgeleitet werden. Der linke Emmeuferweg auf Seite Zuchwil wird zwischen der Kantonsstrassenbrücke und dem Emmenspitz gesperrt. Nördlich der Kantonsstrasse ist eine grossräumige Umleitung signalisiert. Südlich der Kantonsstrasse wird der Wanderweg lokal um den Installationsplatz herumgeführt. Für den Wanderweg auf Seite Luterbach werden Umleitungen in Abhängigkeit des Baufortschritts signalisiert.

Die Wasserbauarbeiten dauern bis Ende 2019. Der Brückenersatz soll im Sommer 2021 abgeschlossen sein. (sks)

Die wichtigsten Infos zum Revitalisierungsprojekt: