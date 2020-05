Einsprache von Swisscom gegen Planungszone abgewiesen

Einstimmig wurde die Einsprache der Swisscom gegen die Planungszone für den Dorfkern Kriegstetten abgewiesen. Auf die Einsprachen der Sunrise Communications AG und von Salt Mobile SA trat der Gemeinderat Kriegstetten gar nicht erst ein. Swisscom sei wegen eines konkreten Bauprojektes von der Planungszone betroffen und darum einspracheberechtigt. Die beiden anderen Mobilfunkbetreiber würden nicht darlegen, wieso sie von der Planungszone berührt seien. «Der Gemeinderat ist die oberste Planungsbehörde und er ist befugt, eine Planungszone zu erlassen. In unserem Fall liegt sie im Interesse der Gemeinde und ist verhältnismässig», meinte Gemeindepräsident Simon Wiedmer im Kreise seiner Ratskollegen.

Natelantenne ist nur eines der Projekte

Swisscom behaupte, dass die Planungszone nur errichtet wurde, um den Bau der Natelantenne zu verhindern. «Das ist so einfach nicht richtig. Wir sind mitten in der Ortsplanungsrevision. Wir haben konkrete Bau- und Umbauprojekte rund um die Schulanlagen, die Im Dezember der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.» In Zusammenarbeit mit dem Kanton sollen zudem der Dorfplatz und das Dorfzentrum umgestaltet werden. Damit wollen die Behörden die akute Verkehrsproblematik rund um den Autobahnzubringer verringern. «Gleichzeitig möchten wir das Areal im Dorfzentrum aufwerten und Nutzungsänderungen vornehmen», so Wiedmer.