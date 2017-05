«Aus meiner Sicht ist die Ausstellung ein voller Erfolg.» OK-Präsident Konrad Imbach blickt zufrieden auf die Gewerbeausstellung in der «Papieri» zurück. Schon am Freitagnachmittag waren die Hallen laut Imbach gut gefüllt, ebenso am Samstag. «Die Rückmeldungen vonseiten der Aussteller und der Besucher waren mehrheitlich positiv. Der Parkplatz war offensichtlich nicht gut signalisiert. Das hätten wir besser machen können», so Imbach. Kritik gab es auch wegen der Vereinsbühne inmitten der Ausstellung. «Einige fanden es zu laut, weil ihre Stände direkt daneben lagen», so Imbach. «Dafür kam potenzielle Kundschaft in die Halle, die sonst wohl nicht anzutreffen gewesen wäre.»

Zufrieden mit den drei Ausstellungstagen ist auch Markus Balsiger (Emmenpark AG). «Es hat alles gut funktioniert.» Bar und Hauptrestaurant beim Eingangsbereich waren laut Balsiger gut frequentiert. Weniger Umsatz machte er mit der Kaffeestube am anderen Ende der Halle. «Viele Besucher gingen zuerst in die Ausstellung und kamen dann zum Schluss ins Restaurant», erklärt er dies.

Papieri gehört zu Biberist

Für Michele Muccioli (Arealentwickler Hiag AG) zeigte die Ausstellung in den Papieri-Hallen, dass viele Biberister mit dem Gebäude und der Geschichte der Fabrik stark verbunden sind. «Viele haben hier gearbeitet und wollten die Halle nochmals sehen. Andere waren noch nie hier und nutzten die Gelegenheit sich auf dem Gelände bewegen zu können.» Der Ort habe Tradition, so Muccioli, und seine Firma wolle diese Tradition weiterschreiben. Obwohl die Vorbereitungsphase intensiv und zeitraubend war, habe die Ausstellung Spass gemacht, so Muccioli abschliessend.

Spass mache es auch, dem Treiben am Stand der vier Elektroinstallations-Firmen zuzusehen. Stephan Andres (Lohn-Ammannsegg), Fridolin Fontana, Hans Niederhauser (beide Biberist), und Daniel Späti (Gerlafingen) haben sich zusammengetan und sich etwas Spezielles einfallen lassen. Ein Roulette-Tisch aus dem Casino Bern, mitsamt professionellen Croupiers, lockte zum Spielen. «Eigentlich konnten alle nur gewinnen. Die Besucher und auch wir», so Hans Niederhauser stellvertretend für alle vier. An einer Messe würden wenig Geschäfte abgeschlossen. «Der Kundenkontakt ist wichtig und dieser konnte hier spielerisch gepflegt werden.»