«Das ist eine Veräppelung der Stimmbürger.» Markus Grütter hat erwartet, dass der Regierungsrat seine Beschwerde in Sachen Tempo 30 ablehnt. Aber er macht auch klar, dass er sich weiter dagegen wehren wird, dass im Giriz und im Bleichenberg Tempo 30 auf den Quartierstrassen eingeführt wird. Insbesondere ist er gegen Tempo 30 auf der Aesplistrasse. «Wäre diese ausgenommen, dann könnte ich wohl noch damit leben.»

Am 24. September 2017 fand in Biberist eine Urnenabstimmung zu Tempo 30 in den beiden Quartieren statt. Diese hatte Grütter erzwungen, weil er sich vor allem gegen die Einführung von Tempo 30 auf der Bleichenberg-, der Unterbiberist- und der Poststrasse wehrte. Grütter war erfolgreich und Tempo 30 wurde deutlich abgelehnt.

Mit dem Budget 2018 wurden aber zwei Kredite aufgeführt, die zur Umsetzung von Tempo 30 im Giriz und im Bleichenberg gedacht waren. Ein Antrag Grütters an der Gemeindeversammlung diese Kredite aus dem Budget zu kippen wurde abgelehnt. Danach reichte er Beschwerde beim Regierungsrat ein.

Der Regierungsrat hat die Beschwerde nun aber abgelehnt. Der Gemeinderat sei Planungsbehörde und deshalb befugt, Tempo 30 auf den Quartierstrassen einzuführen. Da der Betrag die Grenze von 250'000 Franken nicht überschreite liege die Kompetenz erst recht in der Hand des Gemeinderates.

Grütter meint, dass der Entscheid des Regierungsrates juristisch gesehen wohl richtig sei. Politisch gesehen sei der Entscheid des Gemeinderates Biberist aber ein No Go. Da werde eine Vorlage zur Abstimmung gebracht und wenn der Entschied nicht so ausfalle, wie man das gerne hätte, mache man halt trotzdem was man wolle.