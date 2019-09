«Mir si die coolschti Schueu vo aune, üs bringt niemer und nüt uf d’Paume» – mit diesem und weiteren Liedern feierten die Schülerinnen und Schüler in Obergerlafingen ihr neues Schulhaus. Im Dezember 2016 wurde an der Gemeindeversammlung der Baukredit beantragt, der Spatenstich erfolgte im Oktober 2017. Nun fand am Samstag in der vollbesetzten Mehrzweckhalle die Einweihungsfeier statt.

Die Schulhauserweiterung stellte für die kleine Gemeinde einen wahren Kraftakt dar und nicht immer waren die Verantwortlichen einer Meinung. «In der Kommission sind teilweise harte Verhandlungen geführt worden», erklärt Frank Rindlisbacher, Präsident des Organisationskomitees für den Um- und Neubau des Primarschulhauses. Da aber stets das Wohl der Kinder im Vordergrund stand, habe man letztlich jedes Mal irgendwie einen Kompromiss zustande gebracht. 5,85 Mio. Franken muss Obergerlafingen für sein «Toblerone»-Projekt aufwenden. Der Name wurde gewählt, weil das markante Sheddach des Neubaus an die weltweit bekannte Schokoladenmarke erinnert.

Doch was zeichnet das umgestaltete Schulhaus nebst der auffallenden Überdachung aus? Die Antwort dazu lieferten die Kinder gleich selbst. Hervorgehoben wurden etwa die interaktiven Wandtafeln, die schön gestaltete Umgebung oder auch die hellen Schulzimmer. Die Kleinen waren aber nicht nur voll des Lobes für ihre neue Unterrichtstätte. Sie wollten auch wissen, wie das Ganze zustande kam. Und so mussten Beat Muralt (Gemeindepräsident), Urs Loosli (Präsident Spezialkommission Schulraumbau), Yves Baumann (Bauzeit Architekt, Biel) sowie Rolf Caccivio (Gesamtschulleiter) den 3.- bis 6.-Klässlern Red und Antwort stehen. In professioneller Manier fragten die Kinder beispielsweise, wer für die Kosten aufkam. Zu guter Letzt interessierte die Schüler auch, wie die Verantwortlichen zum Endergebnis stehen. Loosli fand dafür die deutlichsten Worte: «Esch isch eifach e geili Hütte».