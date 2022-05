Ein weiterer Brand Grossbrand: In Wiler bei Utzenstorf brennt ein Stall Seit Anfang April sorgt eine Brandserie im Kanton Solothurn für Schrecken. Am Dienstagabend brennt es erneut – dieses Mal jedoch im bernischen Wiler bei Utzenstorf, nur wenige Kilometer von der Kantonsgrenze entfernt.

Der Brand soll kurz nach 20 Uhr in Wiler bei Utzenstorf BE ausgebrochen sein, wie Anwohner berichten. Demnach steht ein Stall in Flammen, die Einsatzkräfte seien rasch vor Ort gewesen. Die Kantonspolizei Bern bestätigte zunächst lediglich, dass die Feuerwehr zu einem Brandort ausgerückt sei.

Wie Anwohner gegenüber dieser Zeitung weiter berichtet haben, ist die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot vor Ort. Das Gebiet wurde weitläufig abgesperrt.

Die Feuerwehr habe den Brand mittlerweile unter Kontrolle bringen können, hiess es gegen 22 Uhr. Menschen seien nach jetzigen Erkenntnissen keine zu Schaden gekommen. Das betroffene Gebäude befindet sich unmittelbar neben der Bahnlinie Solothurn-Burgdorf. Zwischen Wiler und Utzenstorf musste deshalb der Bahnverkehr zwischenzeitlich eingestellt werden. Es verkehrten Ersatzbusse.

Das bernische Wiler bei Utzenstorf grenzt an den Kanton Solothurn:

Im Wasseramt hat es seit Anfang April elfmal gebrannt. Drei Brände kamen allein vergangenes Wochenende dazu. Spezialisten von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln im Solothurnischen auf Hochtouren. Bereits nach den ersten Bränden im April gab es rasch Ermittlungsergebnisse, die auf Brandstiftung hindeuteten. (sva/bey)

Die bisherigen Brände im Wasseramt:

Update folgt...