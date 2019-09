Am Ahornweg in Zuchwil ist am vergangenen Freitag vom Präsidenten der Arbeitsgruppe Pro Holz Solothurn, Thomas Studer, ein ungewöhnliches 8-Familienhaus mit dem Label «Schweizer Holz» ausgezeichnet worden. Das von Graser Architekten, Zürich, entworfene Holzhaus ist sowohl in gestalterischer als auch in technischer Hinsicht bemerkenswert. Aussen tritt Holz nur in witterungsgeschützten Bereichen in Erscheinung. Die Fassade besteht aus grossen, geschuppt angeordneten, dunklen Glaspanelen, die mittels einer dafür angepassten, unauffälligen kostengünstigen Glashalterung befestigt sind.

Durch die sich in den Gläsern leicht spiegelnden Bäume der Umgebung wird jedoch ein spannungsvoller indirekter Bezug zur Holzkonstruktion hergestellt. Das gewählte, in der Schweiz entwickelte Schuler-Holzbausystem zeichnet sich insbesondere durch seine Multifunktionalität aus. Es dient beim vorliegenden Bau als Trag- und sichtbares Gestaltungselement und bildet zugleich die Luftdichtigkeitsschicht und die Dampfbremse.