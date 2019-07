Man erinnert sich: 2010 wurde bekannt, dass die Böden der Gärten in der ehemaligen Arbeitersiedlung Elsässli in Derendingen mit PAK (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) belastet sind. Die Unsicherheit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern war gross, und erst mehrere Jahre und einige Gerichtsverfahren später war klar, wie die Gärten saniert werden können. Im April 2016 wurde an der Krempelgasse 9 der Boden komplett ausgetauscht und der erste Garten umgestaltet. In der Zwischenzeit haben weitere Gartenbesitzer den gleichen Schritt gemacht.

Gärten sind charakteristisch

Das «Elsässli» steht seit 1992 unter Denkmalschutz. Es ist schweizweit eine der letzten vorhandenen Arbeitersiedlungen. Die grossen Gärten sind charakteristisch für das Quartier. Viele der Bewohner halten auch Kleintiere. Die Bepflanzung in den Gärten ist oft kontinuierlich gewachsen, es wurde meist auf Bestehendem aufgebaut. Die Angst vor einem «Einheitsbrei» nach der Sanierung war gross.