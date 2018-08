Daniel Brenken ist 51 Jahre alt und Arzt von Beruf. Seine Leidenschaft ist die Musik, schon rund 70 Songs hat er selbst geschrieben und einige davon auf CD verewigt. Schuld daran ist seine Mutter. Sie hat ihm eine Geige geschenkt, als er den Kindergarten besuchte. Diese Geige sei sein musikalischer Anfang gewesen.

«Ich komme eigentlich aus einer medizinischen Familie, nicht aus einer musikalischen», erzählt Daniel Brenken mit einem Schmunzeln. Als seine Familie nach Biel umzog, hat seine Mutter einen Flügel gekauft. Dieser war eigentlich für den Klavierunterricht seiner Brüder gedacht. «Aber der Einzige, der auf dem Flügel herumklimperte, war ich.» Er habe dann in Biel die Rudolf-Steiner-Schule besucht.

Mit vierzehn bekam er seine erste Gitarre, das sei ein absolutes Highlight für ihn gewesen. Nach der Schule habe er gemerkt, dass er fernab von zu Hause die Matur machen müsse. «Zu Hause machte man mir keinen Druck, ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich entschied mich, an ein Internat in der Ostschweiz zu gehen.» Das Erste, was er am Internat machte, war: er gründete eine Band namens «Syrakus». «Wir spielten vor allem rockige Sachen, aber ich war zu dieser Zeit schon von Santana begeistert. Er ist noch heute eine grosse Inspiration für mich.»

Mundart zu Brasil-Music

Daniel Brenken studierte danach Medizin, ein Studium, das viel abverlange. Die Musik sei stets ein guter Ausgleich für ihn gewesen und zugleich eine Energiequelle. Bis heute. Aktuell arbeitet er Teilzeit in einer Praxis in Subingen. «Der Montag ist mein Musik-Tag. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, einmal in der Woche zu musizieren.» Sein Künstlername ist «Waldhärtzz». Er sei mindestens drei Mal die Woche im Wald unterwegs, meist joggend. Die Natur bedeute ihm viel, und das fliesse auch in seine Musik mit ein.