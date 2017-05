Leider fehlt es den Vereinen nicht nur an Mitgliedern, sondern auch an Geld für grosse Fahnen – beides wäre nicht nur heute wichtig. Viel zu tun haben sie heute bisher glücklicherweise nicht. Die meisten Sachen sind schnell behandelbar: Schürfwunden, Allergien, Asthmaanfälle. Am Nachmittag steige das Risiko, da Müdigkeit und Alkoholkonsum zunehmen, erklären sie.

Wenn bei den hohen Temperaturen zu wenig getrunken werde, drohe ausserdem ein Kreislaufkollaps, so Cina. Wir selbst haben nicht viel Zeit für Pausen, dass wir in den «Nadelöhren» absteigen müssen, ist daher eine willkommene Gelegenheit, kurz einen Schluck zu trinken.

Doktor für Mensch und Velo

Die grosse Herausforderung am SlowUp sei die Konzentration. «In der Praxis kann ich mich ganz auf meinen Patienten konzentrieren.» Hier müsse er auf sein Velo und die Menschen um ihn herum achten, während er immer nach Unfällen Ausschau hält. So fallen Cina in Lohn-Ammannsegg kleine Menschengruppen auf, die am Rand stehen. Abzuschätzen, ob die Ursache für ihren Stopp ein Schwatz oder ein Unfall ist, ist nicht immer einfach.

Als Cina das Wort «Notfallkoffer» hört, hält er sofort an, erkundigt sich und ist binnen Sekunden beim Unfallopfer. Der Velofahrer hat sich zum Glück nur einige Schürfwunden zugezogen, als er den Randstein touchiert hat und dabei hingefallen ist. Er wurde schon von den umstehenden Velofahrern etwas versorgt und lacht bereits wieder, als Cina die Wunden desinfiziert. Als sich zeigt, dass die Kette beim Sturz herausgesprungen ist, betätigt sich Cina ohne Weiteres auch noch als Velodoktor.

Perfekt durchdachtes System

In Balm zeigt sich noch deutlicher, dass das System perfekt durchdacht ist. Hinter Essensständen und grossen Menschenmengen sind die Blaulichter des Rettungswagens erkennbar. «Ein Mädchen ist von einem anderen Velofahrer gerammt worden, auf die Bordsteinkante gefallen und hat sich das Handgelenk gebrochen.», erklärt eine der Samariterinnen. Sie selbst hätten die Erstversorgung gemacht, nun sei das Mädchen in der Obhut der Rettungssanitäter und werde von ihnen ins Spital gebracht. «Die Ambulanz ist in drei Minuten da.» Als optimaler Standort habe sich Schnottwil erwiesen, wo die Ambulanz jeweils beim Informationsstand des Bürgerspitals auf Einsätze wartet.

Dass bei so vielen Teilnehmern nur wenige Unfälle passieren, erstaunt. «Ich denke, die Leute fahren vorsichtiger, wenn so viel los ist», lautet eine Erklärung von Cina. Ausser der Schürfwunde muss er auf seiner Tour heute nichts mehr verarzten. Aber es ereignen sich einige Beinahe-Unfälle. So hört der Arzt ein erleichtertes «Danke!», als ein junger Velofahrer droht, aus Unachtsamkeit in ein Schild zu fahren und dank Cinas «Achtung!» gerade noch ausweichen kann.

Ob er nicht manchmal die Leute ermahnen möchte, wenn zu weit rechts fahren, die ganze Strasse blockieren oder zu schnell fahren? «Nein, ich bin ja nicht mit ‹Polizei› angeschrieben. Sonst würde ich das schon machen.» Heute fahren die Leute aber sowieso «sehr gesittet», findet der Arzt.

Wie Franziska Strecker von der Solothurner Spitäler AG meldet, wurden 64 Meldungen über Zwischenfälle und Unfälle von Samariterposten registriert und vier Personen – alles Kinder – mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

