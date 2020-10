«Ein Meilenstein»: Cutohof darf bauen – nun hofft man noch auf Spenden

Ein Jahrzehnt ist es her, dass Jeanne Bessire ein erstes Mal mit dem Projekt, den Reit- und Therapiehof Cutohof zu verlegen, an die Öffentlichkeit ging. «Ich erinnere mich noch, dass ich damals schwanger war mit der älteren Tochter. Heute ist meine Tochter zehn Jahre alt.» Am alten Standort platzte alles aus den Nähten. Damals wusste sie nicht, was alles auf sie zukommen sollte. Und hätte sie es gewusst, hätte sie vielleicht das Projekt abgeblasen? «Wir haben das Projekt in diesen zehn Jahren insgesamt vier Mal überarbeitet», erklärt ihr Mann Yves Niederhäuser.

Wer die Entwicklung rund um den Reit- und Therapiehof Cutohof in Kyburg-Buchegg mitverfolgt hat, muss fast an ein Wunder glauben, dass nun eine Baubewilligung für den neuen Cutohof, der in Luftlinie gut 650 Meter entfernt vom alten gebaut werden soll, vorliegt. «Ein Meilenstein», so Kurt Altermatt, Co-Präsident des Patronatskomitees.

Denn der Widerstand aus der Nachbarschaft am neuen Standort war gross. Befürchtet wurden (Landwirtschafts-)Gerüche vom neuen Reit- und Therapiehof. Die Gegner des Vorhabens spielten aber auch auf Zeit. Erfolgreich, denn mit dem neuen Raumplanungsgesetz (2014) wurden Einzonungen von Landwirtschaftsland stark erschwert. Der damals aufgelegte Gestaltungsplan muss zurückgenommen werden.