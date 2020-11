Ein Löwe möchte beim Start-up Colti investieren – warum doch nichts aus dem Deal wird

Das Start-up Colti aus Aeschi präsentierte am Dienstag sein Produkt am Fernsehen. Was die Porridge-Macher Sabrina Coppe (29) und Pascal Wälti (29) zu bieten haben: 60'000 Franken für 15% Firmenanteile. Das Geld soll in die Professionalisierung von Vertrieb und Logistik gesteckt werden.

Abwechselnd stellt das in Aeschi wohnhafte Paar die Firma, die Idee hinter dem Produkt und was es auszeichnet vor. Mit einer Degustation will das Paar aus Halten fünf Investoren, in dieser Sendung auch Löwen genannt, überzeugen. Von den insgesamt fünf Geschmacksrichtungen gibt es «Very Berry» mit Naturjoghurt und «Alles Banane» mit Milch in kleinen Schälchen.