«Ein Leuchtturm der Gemeinde»: Zuchwil hofft auf eine Rezertifizierung als Gold-Label Energiestadt

Mit den Vorlagen zum Energiestadt Gold Label wurde das Leitbild überarbeitet. «Das System bleibt gleich. Wir müssen uns in sechs Bereichen bewähren.» Aber die Indikatoren seien in den letzten Jahren angepasst worden. Zu den Bereichen zählen Entwicklungsplanung/Raumordnung, Gebäude und Anlage, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, Interne Organisation sowie Kooperation/Kommunikation. Auch hier will Energiestadtkoordinator Peter Baumann à jour sein. «Zuchwil macht viel und darf das auch kommunizieren.» Markus Mottet (SVP) wollte dennoch wissen, warum für die Energiestadt ein eigenes Kommunikationskonzept erstellt werden soll, und weshalb dieses nicht in das Konzept der Gemeinde integriert wird. «Wir wollen schnell agieren können», erklärte Baumann.

Mit der Anmeldung zur Rezertifizierung bleibt Zuchwil die einzige Gemeinde im Kanton, die das Gold-Label anstrebt. Im Audit will Baumann die beiden Leuchtturm-Projekte Überbauung Riverside sowie Erneuerung Freibad mit Traglufthalle vorstellen. Im Gemeinderat wurden alle Vorlagen zum Energiestadt Gold-Label mit 8 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen angenommen. (uby)