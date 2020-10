Ein ganz spezieller Frühlingsputz: Marienkirche wurde sorgfältig gereinigt und saniert

Urban Fink war einerseits als Kirchgemeinderat in Oberdorf und als Präsident der Baukommission für die laufende Renovation an der Tagung anwesend. Er ist aber auch Geschäftsführer der Inländischen Mission. Sie ist das älteste katholische Hilfswerk der Schweiz und wurde 1863 gegründet. Damals ging es darum katholische Pfarreien, die noch nicht öffentlich-rechtlich anerkannt waren und keine Kirchensteuern einziehen durften, in reformierten Kantonen zu unterstützen. Heute sei eines der Kerngeschäfte die Unterstützung von Kirchenrenovationen von ärmeren Kirchgemeinden. Fink appellierte an die Anwesenden, sich frühzeitig an die Inländische Mission zu wenden. Wenn die Renovation schon im Gang sei, sei es für sinnvolle Einsparungen und Optimierungen meistens zu spät. «Wir haben uns hier in Oberdorf dazu entschieden, erst mit Sanierung anzufangen, wenn die Finanzierung zu 100 Prozent gesichert ist.» DankSpenden von zahlreichen Privaten, Stiftungen und Kirchgemeinden konnte die Kirchgemeinde die Finanzierungslücke von einer halben Million weitgehend decken.