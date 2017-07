Am Freitag kurz nach 18.15 Uhr gingen bei der Solothurner Kantonspolizei mehrere Meldungen ein, dass in Hüniken ein Wagenschopf in Flammen stehe, wie sie am Samstag mitteilte.

Die sofort aufgebotenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Nach ersten Erkenntnissen der Spezialisten der Brandermittlung entzündete sich wegen eines Glimmbrandes eine Strohballe, welche zuvor auf dem Feld auf einen Wagen geladen wurden. Aufgrund des nahenden Gewitters wurde der Wagen in den Schopf gestellt. Daraus entstand der Grossbrand.

Verletzt wurde niemand. Der Wagenschopf brannte jedoch komplett nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10'000 Franken geschätzt.