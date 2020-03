Ein Blick auf die Neuwahlen im Bezirk Lebern zeichnet ein unheilvolles Bild

Wie präsentiert sich die Situation im Bezirk Lebern? Wer stellt sich erneut der Wahl fürs Gemeindepräsidium und wer hört auf? Die Nachfrage in den Gemeindepräsidien zeigt ein unheilvolles Bild. Von den dreizehn Gemeinden im Bezirk Lebern (ohne Grenchen und Bettlach) werden in drei Gemeinden noch in diesem Jahr Neuwahlen stattfinden. In zwei weiteren Gemeinden muss eine neue Person für das höchste Gemeindeamt gesucht werden. In acht Gemeinden wird wahrscheinlich die bisherige Person eine weitere Legislatur regieren.

Neuwahlen noch in diesem Jahr

Sozusagen im Fluss ist die Situation in Riedholz. Hier muss eine neue Gemeindepräsidentin oder ein neuer Gemeindepräsident bereits in diesem Jahr gewählt werden, weil die bisherige Gemeindepräsidentin Jasmine Huber auf Ende 2019 demissionierte. Die Anmeldefrist für die Gemeindepräsidiumswahl läuft am Montag 30. März ab. Die Gemeindepräsidentin ad interim Sandra Morstein hat erklärt, dass sie kandidieren wird. Weitere Kandidaturen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Gewählt wird am 17. Mai.

In der gleichen Situation befindet sich neu Oberdorf. Dort hat Gemeindepräsident Patrick Schlatter an der letzten Gemeinderatssitzung seine Demission per Ende Juni eingereicht. Wie er in seinem Schreiben erwähnt, weiss er um das Interesse im Dorf am Gemeindepräsidium. «Ich bin also sicher, dass es nicht zu einer Vakanz des Amtes kommen wird.» Auch hier erfolgt die Wahl am 17. Mai.

Überraschend in den Kreis von Gemeinden mit Neuwahlen ist Balm bei Günsberg geraten. Bereits auf Freitag hat diese Woche Balms Gemeindepräsidentin Pascale von Roll ihre Demission eingereicht (siehe Kasten). Auch hier ist der Wahltermin bekannt und wie in Oberdorf und Riedholz am 17. Mai.